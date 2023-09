IMAGO/Joaquin Corchero Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos doczekał się sentymentalnego powrotu

Sevilla sprowadziła na rok swojego byłego obrońcę

Hiszpan spotkał się z mediami na emocjonalnej dla niego konferencji prasowej

Emocjonalna konferencja Ramosa. Hiszpan znów w Sevilli

Sergio Ramos od lipca był wolnym zawodnikiem. Hiszpan od początku chciał związać się kontraktem z Sevillą. Ta jednak zwróciła się do swojego byłego piłkarza dopiero niedawno. 36-latek podpisał roczną umowę. Ramos ostatni raz grał dla klubu z Andaluzji 18 lat temu.

– Kiedy Sevilla do mnie zadzwoniła, pierwszą opcją był powrót, była to potrzeba emocjonalna – mówi Ramos, który wierzy w udany powrót do Sevilli. – Zawsze kierowałem się emocjami i doznaniami. Jeśli wybieram jakiś projekt, to dlatego, że w niego wierzę – rzekł hiszpański obrońca.

– To było wspaniałe, ponieważ czekałem na to od trzech miesięcy i stało się to możliwe – komentuje Ramos na spotkaniu z mediami. – Nie było sensu podejmować żadnej innej decyzji niż powrót tutaj – przyznał nowy nabytek Sevilli.