Courtois czy Casillas? Oto najlepszy bramkarz w historii Realu Madryt

Thibaut Courtois zagrał fenomenalny mecz przeciwko Manchesterowi City. Alvaro Arbeloa uważa, że Belg jest najlepszym bramkarzem w historii Realu Madryt. Po jego słowach powstała burza, ponieważ większość uważa, że lepszy od niego był Iker Casillas.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt jest jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu przed własną publicznością pokonali Manchester City (3:0). Przewaga trzech bramek powinna wystarczyć, aby w rewanżu zapewnić sobie awans do następnego etapu. Pierwsze skrzypce w ostatnim spotkaniu grał oczywiście Federico Valverde. Cichym bohaterem był natomiast Thibaut Courtois.

Belg nie tylko popisał się znakomitymi interewencjami, ratując Real Madryt przed stratą gola. Przy pierwszym golu Valverde to właśnie on zaliczył asystę, posyłając koledze perfekcyjne długie podanie. Co ciekawe, nie był to jego pierwszy udział przy bramce. Łącznie golkiper ma na swoim koncie trzy asysty w Lidze Mistrzów. Jednocześnie jest najlepszym bramkarz w rozgrywkach pod względem liczby asyst.

Alvaro Arbeloa wywołał ostatnio burzę w Hiszpanii, mówiąc, że Thibaut Courtois to najlepszy bramkarz w historii Realu Madryt. Przed ligowym starciem z Elche raz jeszcze podtrzymał to, co powiedział. Jest to o tyle kontrowersyjna opinia, że pominął Ikera Casillasa, czyli legendę Królewskich. Nie jest jednak tajemnicą, że obaj panowie nie darzyli się sympatią. O ich konflikcie było kiedyś głośno.

– Podtrzymuje to, co powiedziałem ostatnio. Thibaut Courtois to najlepszy bramkarz w historii Realu Madryt – mówi Alvaro Arbeloa.