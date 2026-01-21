Co czeka ter Stegena w Barcelonie? Laporta jest pewny

Marc-Andre ter Stegen został wypożyczony do Girony. Joan Laporta tuż przed spotkaniem Slavia Praga - FC Barcelona skomentował sytuację dotyczącą przyszłości niemieckiego golkipera.

Aflo Co. Ltd./ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Joan Laporta (FC Barcelona - AS Monaco)

Ter Stegen poznał opinię Laporty

Saga transferowa z udziałem reprezentanta Niemiec dobiegła końca. Przynajmniej w tym sezonie. Marc-Andre ter Stegen pozostałą część rozgrywek spędzi w Gironie, do której został wypożyczony. Co czeka 33-latka w lecie? Na temat jego przyszłości wypowiedział się Joan Laporta.

– Mamy nadzieję, że to tylko do zobaczenia. Marc-André, wyleczył kontuzję i musi grać, a w Gironie będzie miał do tego więcej okazji. To wyjątkowy bramkarz, jeden z najlepszych na świecie. Wywołuje to sprzeczne uczucia, ponieważ chcemy dla niego jak najlepiej. Jednocześnie chcemy go w Barçy. Jednak wiemy, że jeśli chce zagrać na Mistrzostwach Świata, to musi grać w meczach, tak jak powiedział trener reprezentacji Niemiec. Pozostając tutaj i dochodząc do siebie po kontuzji, byłoby to trudniejsze. Marc-André wie, że Barcelona jest jego domem, że to tylko wypożyczenie do końca sezonu. Mam nadzieję, że pojedzie na Mistrzostwa Świata, a potem porozmawiamy. Ma z nami kontrakt, więc nadal jest piłkarzem Barçy. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ponieważ jest wyjątkową osobą, wspaniałym człowiekiem, a do tego świetnym bramkarzem – powiedział prezes Blaugrany, cytowany przez Mundo Deportivo.

Ter Stegen jest związany z Dumą Katalonii kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Chociaż wydawało się, że Barcelona liczyła na definitywne rozstanie z byłym zawodnikiem Borussii Mönchengladbach, to ostatnie słowa Laporty sugerują co innego.

