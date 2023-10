Jude Bellingham notuje fantastyczne wejście do Realu Madryt i La Ligi. Fenomen Anglika skomentował obrońca odwiecznych rywali Królewskich, FC Barcelony. Andreas Christensen docenił klasę przeciwnika, co nie zmienia faktu, że jego wyczyny są dla Blaugrany irytujące.

IMAGO / Marca Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham przekroczył wszelkie oczekiwania kibiców swoim początkiem kariery w Realu Madryt

Klasę przeciwnika docenił Andreas Christensen

Duńczyk przyznał jednak szczerze, że irytują go regularne wyczyny 20-letniego Anglia

“Bellingham wziął La Ligę szturmem”

Jude Bellingham był bez wątpienia największym transferem minionego lata w La Lidze. Reprezentant Anglii kosztował Real Madryt 103 miliony euro. Dla porównania, FC Barcelona przez całe okienko wydała niewiele ponad trzy miliony euro. Każdy wiedział, jak fantastycznym zawodnikiem jest 20-latek, ale ten i tak zdecydowanie przekroczył oczekiwania. Jest obecnie najlepszym strzelcem rozgrywek i liderem Los Blancos pełną gębą.

– To irytujące, gdy sprawdzasz wyniki, a on strzela gole w ostatnich… sam już nie wiem, ilu spotkaniach – przyznał z uśmiechem Andreas Christensen. – Wziął ligę szturmem. Trzeba powiedzieć, że Real sprowadził naprawdę bardzo dobrego gracza – dodał.

Duńczyk był jednym z filarów udanego sezonu 2022/2023 w wykonaniu Barcelony. Wówczas współtworzył on wodoszczelną defensywę, która poprowadziła zespół do tytułu. W ostatnim czasie obrona to pięta achillesowa mistrzów.

– Zmieniliśmy system i musimy sprawdzić, jak to działa. W niektórych spotkaniach traciliśmy gole, które nie powinny paść. Dobre jest to, że potrafimy w takich meczach wrócić. Denerwuje nas jednak gonienie wyniku, a nie kontrolowanie przebiegu starcia – skomentował defensor.

Bellingham zdążył rozegrać już 10 spotkań dla Królewskich. Zanotował w nich dziesięć bramek i trzy asysty.

Czytaj więcej: Carvajal rozpływa się nad piłkarzem Barcelony. “To perła”.

Sevilla FC Real Madryt 4.00 3.80 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2023 23:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin