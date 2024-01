IMAGO / Pressinphoto / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest kompletnie bez formy

Polak marnuje wiele sytuacji, oraz frustruje kibiców Barcelony

Teraz mocną opinię wystawił Tomasz Ćwiąkała, komentator La Liga w “Canal+ Sport”

Przykre, ale prawdziwe

Powiedzieć, że Robert Lewandowski w ostatnich miesiącach znajduje się pod formą, to jak nie powiedzieć nic. Napastnik od dłuższego już czasu jest bardzo daleki od dobrej formy strzeleckiej w zespole Barcelony. Forma kapitana naszej kadry powoduje wiele dyskusji nt. jego dalszej przydatności w zespole “Dumy Katalonii”. Według wielu to już schyłek zawodnika, który jeszcze w poprzednim sezonie był liderem i najlepszym strzelcem ligi. Teraz mocną opinię po ostatnim występie “RL9” wystawił Tomasz Ćwiąkała.

– Dojechaliśmy do momentu, kiedy nie oczekujemy od Lewego goli, tylko jakichkolwiek oznak życia na boisku, poza machaniem rękami. Nie daje kolegom opcji, nie daje ruchu w pole karne, to nie dostaje podań. Nie dziwię się, że do niego nie grają – napisał na platformie X (Twitter) komentator “Canal+ Sport”.

