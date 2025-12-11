Bellingham wprost o pracy z Alonso. Fala wypowiedzi gwiazd Realu

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Xabi Alonso

Bellingham i Courtois są z Xabim Alonso

Xabi Alonso znalazł się w bardzo trudnym momencie po serii kiepskich wyników. Jednak po meczu z Manchesterem City dostał jasny sygnał od drużyny, że nie jest w tym sam. W szatni Realu Madryt pojawiła się pełna mobilizacja, a kilku liderów zespołu postanowiło publicznie stanąć za swoim trenerem.

Najpierw do mediów wyszedł Rodrygo, który już po swoim golu pobiegł wprost do Alonso i mocno go objął. Brazylijczyk później tłumaczył, że zrobił to, aby pokazać, że drużyna jest z trenerem w najtrudniejszej chwili sezonu.

Później głos zabrali kolejni zawodnicy. Bellingham podkreślił, że świetnie dogaduje się z Alonso i że cała drużyna przeszła w ostatnich dniach kilka ważnych rozmów, które miały oczyścić atmosferę. Zaznaczył, że nikt nie zamierza się poddawać i że zespół ma wszystko, by odwrócić tę sytuację.

– Trener jest świetny. Osobiście mam z nim doskonałe relacje i wiem, że wielu moich kolegów z drużyny również – mówił Anglik.

Courtois również nie miał wątpliwości. Stwierdził, że mecz z City nie był dla piłkarzy żadnym „egzaminem” dla trenera, tylko kolejną próbą walki o cele Realu. Zapewnił, że drużyna dała z siebie wszystko i że piłkarze są po stronie Alonso.

– Myślę jednak, że dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy za menedżerem, że graliśmy dobrze, dając z siebie 100% – powiedział bramkarz Realu.

W podobnym tonie wypowiedział się też Raul Asencio. Uznał, że presja w Realu to norma, ale podkreślił, że przekaz od trenera jest jasny, a szatnia stoi za nim w stu procentach. Dodał też, że to na zawodnikach spoczywa obowiązek zmiany nastawienia i pokazania innej energii na boisku.