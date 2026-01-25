Barcelona zdecydowała w sprawie Szczęsnego. To koniec

FC Barcelona podjęła zaskakującą decyzję w sprawie polskiego bramkarza. Wojciech Szczęsny w przyszłym sezonie ma być numerem trzy między słupkami. Rolę zmiennika ma dostać Aron Yaakobishvili - donosi dziennik Sport.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny będzie numerem 3! Barcelona zmieni hierarchię wśród bramkarzy

Wojciech Szczęsny miał w tym sezonie okazję, aby kilka razy pojawić się na boisku. Wszystko przez kontuzję, jakiej doznał Joan Garcia. Były reprezentant Polski jest zmiennikiem 25-latka, więc FC Barcelona stawiała na niego przez ponad miesiąc. Łącznie zagrał w 9 meczach, w których stracił 17 bramek i ani razu nie zachował czystego konta. Ostatni raz między słupkami stanął 9 listopada w starciu z Celtą Vigo.

Wiele wskazuje na to, że to ostatni sezon, gdy Szczęsny jest numerem dwa w Barcelonie. Z najnowszych doniesień dziennika Sport wynika, że od następnej kampanii hierarchia bramkarzy ulegnie zmianie. Duma Katalonii jest pod wrażeniem postępów, jakie robi Aron Yaakobishvili. Młody węgierski golkiper przebywa aktualnie na wypożyczeniu w FC Andorze na zapleczu La Liga.

Yaakobishvili podczas wypożyczenia spisuje się na tyle dobrze, że Barcelona chce włączyć go do kadry pierwszego zespołu. Co więcej, 19-latek w przyszłym sezonie ma być „dwójką”, więc zajmie miejsce Szczęsnego jako zmiennik Joana Garcii. W tym sezonie Węgier wystąpił w 17 spotkaniach, puszczając 21 goli i 3 razy zachowując czyste konto. Jak dotąd nie miał okazji, aby zadebiutować w Blaugranie. W poprzednim sezonie grał za to w młodzieżowych drużynach Dumy Katalonii.

Szczęsny trafił do Barcelony w trakcie sezonu 2024/2025. Latem podpisał z Katalończykami nowy kontrakt do czerwca 2027 roku.