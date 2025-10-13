Barcelona zaniepokojona. Jej gracz opuścił zgrupowanie

Barcelona w tym sezonie mierzy się ze zdecydowanie zbyt dużą liczbą kontuzji swoich zawodników. Niestety, z ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii nadeszły niepokojące wieści. Ferran Torres został odesłany do klubu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona straci kolejnego zawodnika?

W jakim zestawieniu Barcelona zagra z Gironą w sobotnich derbach Katalonii? W meczu z Sevillą, poprzedzającym przerwę reprezentacyjną, Hansi Flick nie mógł skorzystać z Joana Garcii, Gaviego, Lamine’a Yamala, Fermina Lopeza i Raphinhii. Niewykluczone, że dwóch tygodniach ta lista będzie dłuższa o kolejne nazwisko.

Ferran Torres nie zagra we wtorkowym starciu z Bułgarią. Napastnik Barcy został wycofany ze zgrupowania. Sztab szkoleniowy La Furia Roja postanowił nie ryzykować kontuzji 25-laka, który zmaga się z „przeciążeniem mięśni”.

Tak brzmi pełny komunikat:

– Ferran Torres został wykluczony z udziału w czwartym meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata 2026 w Valladolid przeciwko Bułgarii. Napastnik po zakończeniu meczu z Gruzją w Elche zgłosił dolegliwości mięśniowe, które zostały zbadane przez służby medyczne RFEF. Przeprowadzono dodatkowe badania, w wyniku których zdiagnozowano przeciążenie mięśni bez towarzyszącego urazu anatomicznego. Zgodnie z polityką niepodejmowania ryzyka i priorytetowego traktowania zdrowia zawodnika, podjęto decyzję o wykluczeniu go z udziału w meczu. Służby medyczne FC Barcelona zostały poinformowane o wszystkich szczegółach.