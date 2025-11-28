Barcelona wytypowała następcę Flicka. Yamal nie chce tego trenera

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal nie jest zadowolony z wyboru Barcelony

Barcelona znalazła się w małym kryzysie. Duma Katalonii nie prezentuje tak dobrej formy, jak miało to miejsce w poprzednim sezonie. Ta sytuacja spowodowała, że władze klubu zaczęły się rozglądać za następcą Hansiego Flicka. Według doniesień głównym kandydatem do zastąpienia Niemca stał się Luis Enrique.

Powrót Hiszpana na Camp Nou byłby możliwy najpewniej dopiero w 2027 roku. Wówczas wygaśnie umowa szkoleniowca z francuskim PSG. Sam trener ma być zainteresowany tą propozycją, ale pod pewnymi warunkami. Enrique zauważył mankamenty w składzie Barcelony i domaga się przebudowy składu. Jeśli władze spełnią jego życzenie, to na pewno rozważy ofertę.

Barcelona uważa, że Luis Enrique byłby idealnym kandydatem do poprowadzenia klubu na najwyższym poziomie. Jednak nie do końca zgadza się z tym Lamine Yamal. Młody gwiazdor Blaugrany obawia się twardej ręki szkoleniowca. Serwis El Nacional wskazuje, że 18-latek może mieć znacznie mniejszą swobodę pod okiem Hiszpana. Dotyczy to nie tylko oficjalnych występów, ale także treningów i całego życia poza drużyną.

Yamal w tym sezonie wystąpił w 13 meczach, zdobył w nich sześć goli i zanotował osiem asyst. Skrzydłowy nie sprostał jednak oczekiwaniom w kluczowych meczach. Jego występy przeciwko Realowi Madryt i Chelsea pozostawiały wiele do życzenia.

