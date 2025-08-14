Barcelona walczy z czasem i ma trudności z zarejestrowaniem wszystkich swoich zawodników. "Sport" sugeruje, że Wojciech Szczęsny nie znajdzie się w kadrze na ligową inaugurację.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona gra już w sobotę. Szczęsny wciąż nie jest zarejestrowany

Barcelona latem sprowadziła Joana Garcię, na którego ma postawić od samego początku sezonu. Hansi Flick zdecydował, że to on będzie numerem jeden między słupkami. Klub także przedłużył o dwa lata umowę z Wojciechem Szczęsnym, który będzie jego zmiennikiem oraz rywalem. Tym samym na wylocie z Blaugrany jest Inaki Pena, który tego lata najprawdopodobniej zostanie wypożyczony do Włoch. Odejść miał również Marc-Andre ter Stegen, ale ten poddał się operacji pleców i przez kilka miesięcy będzie wyłączony z gry.

Na dwa dni przed inauguracją ligowych rozgrywek władze Barcelony walczą z czasem i pracują nad rejestracją swoich piłkarzy. Zapewniają, że Garcia będzie mógł zagrać w sobotę z Mallorcą, natomiast w kadrze meczowej najprawdopodobniej zabraknie Szczęsnego. „Sport” sugeruje, że Polak nie zostanie zarejestrowany tak szybko, a jego miejsce na ławce rezerwowych zajmie Pena.

Szczęsny nie jest jedynym piłkarzem Barcelony, którego zabraknie w obliczu braku rejestracji. Wygląda na to, że Hansi Flick nie będzie mógł skorzystać też z Marcusa Rashforda. Przeciwko Mallorce nie zagra ponadto Robert Lewandowski, który w dalszym ciągu trenuje indywidualnie po odniesionym urazie. Jego powrót do gry nastąpi nieco później, bowiem sztab szkoleniowy nie zamierza podejmować zbędnego ryzyka.