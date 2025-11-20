Barcelona w wyjątkowy sposób uczci powrót na Camp Nou

Barcelona wraca na Camp Nou po ponad dwóch latach tułaczki na Montjuic. Według doniesień "Barca Universal" piłkarze zagrają z Athletic Club w specjalnych koszulkach z pamiątkową naszywką “Tornem a casa”.

Barcelona świętuje powrót na Camp Nou

Barcelona szykuje się do wyjątkowego wieczoru. W sobotę drużyna ponownie wybiegnie na murawę Spotify Camp Nou, kończąc trwającą ponad dwa lata przebudowę stadionu w ramach projektu Espai Barca. To pierwsze spotkanie na kultowym obiekcie od dwóch i pół roku, a klub postanowił uhonorować ten moment w szczególny sposób, choć zakończono dopiero pierwszy etap modernizacji.

Jak ujawnia serwis „Barca Universal”, zespół założy na mecz z Athletic Club specjalną wersję domowego stroju. Różnice będą subtelne, ale symbolicznie niezwykle istotne. Między herbem a logo Nike pojawi się pamiątkowa naszywka z hasłem “Tornem a casa”, czyli “Wracamy do domu”. Nad sloganem znajdzie się nazwa „Spotify Camp Nou”, a pod nim dokładna data powrotu, czyli 22 listopada 2025 roku.

Koszulki nie będą produkowane w stałej sprzedaży ani wykorzystywane w innych spotkaniach. Mają stać się jednorazowym hołdem dla miejsca, które od dekad definiuje historię klubu i emocje kibiców. To gest zaprojektowany z myślą o kolekcjonerach, ale przede wszystkim o fanach, którzy czekali na ten dzień tak samo długo jak zawodnicy.

Choć sam projekt stroju pozostanie klasyczny, naszywka na piersi ma symbolizować zamknięcie trudnego okresu gry na Montjuic i rozpoczęcie nowego etapu. Dla kibiców Barcelony sobotni mecz będzie czymś więcej niż powrotem na stadion.

