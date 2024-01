Barcelona w kryzysie, ale Xavi ma wsparcie. Padły ważne słowa

IMAGO / David Ramirez Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona nie rozpieszcza swoich kibiców

Blaugrana przegrała 3:5 z Villarrealem

Mimo tego Xavi ma wsparcie swoich piłkarzy

Ważne słowa wypowiedział Frenkie De Jong

Frenkie De Jong: Xavi i sztab wykonują dobrą robotę

FC Barcelona w ostatnim czasie nie ma najlepszej serii. Duma Katalonii przegrała Superpuchar Hiszpanii, odpadła z Pucharu Króla, a teraz w kuriozalnych okolicznościach przegrała 3:5 z Villarrealem w LaLiga. To wszystko niecierpliwi kibiców, którzy coraz głośniej domagają się zwolnienia Xaviego Hernandeza.

Jak się jednak okazuje, trener Dumy Katalonii ma poparcie swoich piłkarzy. Frenkie De Jong w pomeczowej rozmowie stanął w obronie szkoleniowca.

– To nasza wina, wina graczy – jeśli coś nie wychodzi, to nasza wina. Mamy pełne zaufanie do Xaviego i personelu, wykonują dobrą robotę. To nie może się zdarzać i to nasza wina – powiedział Holender cytowany przez Fabrizio Romano.

