Barcelona straciła wiarę w kapitana. Klub odrzuca porozumienie

FC Barcelona jest bardzo daleka od porozumienia z Ter Stegenem. Jak poinformował serwis AS, klub nie zamierza rozmawiać z kapitanem pierwszego zespołu.

Źródło: AS

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona traci cierpliwość. Zerwane rozmowy z kapitanem

Relacje między FC Barceloną a Ter Stegenem są na skraju załamania. Klub nie zamierza już prowadzić rozmów z bramkarzem. Niemiec odmówił podpisania zgody na przekazanie dokumentacji medycznej do Komisji LaLiga. Taki ruch całkowicie zablokował możliwość rejestracji Joana Garcii.

Barcelona była gotowa skorzystać z przepisu umożliwiającego uwolnienie części pensji zawodnika kontuzjowanego na dłużej niż 4–5 miesięcy, co dałoby przestrzeń w budżecie płacowym. Prezes Joan Laporta przyznał nawet, że jest to „najprostsza droga”, by zarejestrować nowych graczy. Ter Stegen jednak twardo odmówił.

Zarząd klubu jeszcze kilka dni temu liczyli na zmianę stanowiska kapitana. Jednak teraz całkowicie odcięli się od prób porozumienia. Barcelona nie tylko zrezygnowała z planowanego spotkania z bramkarzem, ale też przekazała sprawę działowi prawnemu. Zawodnikowi grozi postępowanie dyscyplinarne, a klub rozważa również skierowanie sprawy do LaLiga.

Sytuacja jest jednak bardzo skomplikowana prawnie. Choć porozumienie między LaLigą a piłkarskim związkiem zawodowym (AFE) dopuszcza sankcje za nieprzekazanie dokumentacji medycznej, Ter Stegen może się powoływać na hiszpańskie przepisy o ochronie danych osobowych. Te dają mu prawo do odmowy ujawnienia danych zdrowotnych.

To pierwszy taki przypadek w historii ligi hiszpańskiej, że zawodnik zablokował proces rejestracji nowego piłkarza poprzez odmowę zgody na przesłanie dokumentów. W Barcelonie panuje przekonanie, że dalsza współpraca z Ter Stegenem może być bardzo trudna – zwłaszcza że to on pełni funkcję kapitana drużyny.