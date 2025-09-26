Barcelona straciła kolejną gwiazdę. To szansa dla Polaka

Barcelona ma poważny problem. Gerard Romero z "Jijantes" poinformował, że Joan Garcia nabawił się urazu podczas treningu i nie zagra w najbliższych meczach.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joan Garcia kontuzjowany, szansa dla Wojciecha Szczęsnego

FC Barcelona pokonała na wyjeździe Real Oviedo 3:1 w szóstej kolejce La Liga, choć do przerwy sensacyjnie przegrywała. Gospodarze wykorzystali koszmarny błąd Joana Garcii, który dał się przelobować. Po zmianie stron Blaugrana odwróciła losy meczu. Na listę strzelców wpisał się m.in. Robert Lewandowski, który wszedł z ławki rezerwowych i strzelił trzeciego gola w bieżącym sezonie dla katalońskiego giganta.

Jak poinformował Gerard Romero z „Jijantes”, nowy numer jeden w bramce Dumy Katalonii, doznał kontuzji podczas piątkowego treningu. Choć szczegóły urazu nie zostały jeszcze ujawnione, już wiadomo, że 24-letni Hiszpan będzie pauzował co najmniej do przerwy reprezentacyjnej.

Garcia trafił na Camp Nou tego lata z RCD Espanyol za kwotę 25 milionów euro i natychmiast wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Hansiego Flicka. Choć w starciu z Oviedo popełnił kosztowny błąd, to w innych meczach, m.in. przeciwko Rayo Vallecano i Newcastle United, popisywał się kapitalnymi interwencjami.

Oficjalny komunikat medyczny katalońskiego klubu spodziewany jest w najbliższych godzinach. Joan Garcia nie tylko straci powołanie do reprezentacji Hiszpanii, ale także opuści nadchodzący hit Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny zastąpi Garcię w najbliższych meczach.

To kolejny ogromny cios dla Barcelony, która już teraz zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi. Z powodu urazów na boisko nie mogą wrócić Gavi i Fermin Lopez. W najbliższą niedzielę Barcelona podejmie Real Sociedad w 7. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy.