Gavi przeżywa kolejny dramat! Barcelona potwierdziła długą przerwę

FC Barcelona poinformował, że Gavi przeszedł artroskopię uszkodzonej łąkotki. Z tego powodu nie zobaczymy go na boisku przez najbliższe 4/5 miesięcy. To już druga tak długa przerwa piłkarza.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gavi

Barcelona przekazała złe wieści! Gavi będzie pauzował ok. 4/5 miesięcy

FC Barcelona na początku sezonu nie ma zbyt dużo szcześcia jeśli chodzi o zdrowie zawodników. Co chwilę ze składu wypadają kolejni piłkarze. Kilka tygodni temu przymusową przerwę od piłki musiał zrobić Gavi, którego dotknęła kontuzja łąkotki. Sztab medyczny Dumy Katalonii zdecydował, że operacja nie będzie potrzebna, stawiając na leczenie zachowawcze.

Rzeczywistość okazała się jednak inna. We wtorek (23 września) Gavi przeszedł artroskopię łąkotki. Jak poinformowała FC Barcelona, czas rekonwalescencji szacuje się na około 4-5 miesięcy. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik wróci na boisko dopiero w 2026 roku.

Warto dodać, że Gavi wrócił na boisko w październiku ubiegłego roku po prawie dwunastu miesiącach nieobecności. W okresie listopad 2023 – październik 2024 był wyłączony z gry ze względu na zerwane więzadła krzyżowe. Po powrocie do pełni sił nie mógł liczyć na pewne miejsce w wyjściowym składzie. Natomiast regularnie pojawiał się na boisku w roli zmiennika.

W Barcelonie pod wodzą Hansiego Flicka rozegrał łącznie 44 mecze, w których zdobył 3 gole i zaliczył 4 asysty. Łącznie na boisku spędził 1754 minuty. Jego kontrakt z Blaugraną obowiązuje do czerwca 2030 roku.