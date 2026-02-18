FC Barcelona może zaskoczyć. Nie tak dawno Marc Casado był łączony z odejściem z Dumy Katalonii, a teraz mistrzowie Hiszpanii planują usiąść do rozmów kontraktowych ze swoim wychowankiem - informuje hiszpański "Sport".

QSP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Marc Casado i FC Barcelona przedłużą współpracę?

FC Barcelona w miniony poniedziałek zaliczyła bolesną wpadkę. Mistrzowie Hiszpanii okazali się gorsi od Girony (1:2) i tym samym stracili pozycję lidera w tabeli La Ligi na rzecz Realu Madryt. Szansę na rehabilitację podopieczni Hansiego Flicka będą mieli już w najbliższą niedzielę. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Levante.

Ostatnio wiele się mówiło o FC Barcelonie w kontekście Marca Casado. Duma Katalonii rozważała możliwość wymiany z Manchesterem United. Na Old Trafford miałby trafić właśnie Hiszpan, z kolei mistrzowie La Ligi definitywnie wykupiliby Marcusa Rashforda. Tymczasem hiszpański „Sport” przekazuje nowe informacje związane z wychowankiem Blaugrany.

Otóż Marc Casado wcale nie musi odchodzić z FC Barcelony. Ba, mistrzowie Hiszpanii mogą nagrodzić swojego wychowanka. Wspomniane źródło zdradza, że Duma Katalonii jest gotowa usiąść do rozmów kontraktowych z hiszpańskich pomocnikiem. Obecna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Marc Casado w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie ma na koncie trafienia. Może się pochwalić tylko jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Valencii.