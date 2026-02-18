Barcelona nie myśli o rozstaniu z tym piłkarzem. W planach rozmowy kontraktowe

20:26, 18. lutego 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sport

FC Barcelona może zaskoczyć. Nie tak dawno Marc Casado był łączony z odejściem z Dumy Katalonii, a teraz mistrzowie Hiszpanii planują usiąść do rozmów kontraktowych ze swoim wychowankiem - informuje hiszpański "Sport".

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
QSP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Marc Casado i FC Barcelona przedłużą współpracę?

FC Barcelona w miniony poniedziałek zaliczyła bolesną wpadkę. Mistrzowie Hiszpanii okazali się gorsi od Girony (1:2) i tym samym stracili pozycję lidera w tabeli La Ligi na rzecz Realu Madryt. Szansę na rehabilitację podopieczni Hansiego Flicka będą mieli już w najbliższą niedzielę. Tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Levante.

Ostatnio wiele się mówiło o FC Barcelonie w kontekście Marca Casado. Duma Katalonii rozważała możliwość wymiany z Manchesterem United. Na Old Trafford miałby trafić właśnie Hiszpan, z kolei mistrzowie La Ligi definitywnie wykupiliby Marcusa Rashforda. Tymczasem hiszpański „Sport” przekazuje nowe informacje związane z wychowankiem Blaugrany.

Otóż Marc Casado wcale nie musi odchodzić z FC Barcelony. Ba, mistrzowie Hiszpanii mogą nagrodzić swojego wychowanka. Wspomniane źródło zdradza, że Duma Katalonii jest gotowa usiąść do rozmów kontraktowych z hiszpańskich pomocnikiem. Obecna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

Marc Casado w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpan nie ma na koncie trafienia. Może się pochwalić tylko jedną asystą. Udało mu się ją zaliczyć w rywalizacji ligowej przeciwko Valencii.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź