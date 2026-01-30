Barcelona potwierdza. Mówiło się o wielkim transferze, tymczasem jest nowy kontrakt

FC Barcelona potwierdziła właśnie w mediach społecznościowych, że Fermin Lopez przedłużył kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2031 roku. Nie tak dawno temu mówiło się o jego wielkim transferze do Premier League.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fermin Lopez zostaje w Barcelonie do końca czerwca 2031 roku

Barcelona w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i choć zespół Hansiego Flicka ma swoje problemy, to jednocześnie potrafi sobie z nimi radzić. To powoduje, że aktualnie są najpoważniejszym kandydatem do wygrania rozgrywek La Liga. Nie jest także wykluczone, że w Lidze Mistrzów będą mogli świętować sukces na koniec kampanii.

Już teraz jednak sukces świętować mogą kibice, którzy otrzymali właśnie bardzo dobrą wiadomość. Barcelona potwierdziła bowiem w swoich mediach społecznościowych, że Fermin Lopez zostaje w klubie na kolejne sezony. Młody Hiszpan podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie do końca czerwca 2031 roku. To ważne, gdyż jeszcze jakiś czas temu mówiło się o możliwym wielkim transferze do Premier League. W grze miało być nawet 80 milionów euro.

Fermin Lopez w tym sezonie do tej pory rozegrał 26 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 10 asyst. Jest on bardzo ważnym ogniwem zespołu Hansiego Flicka, a szkoleniowiec z Niemiec bardzo go docenia. Łącznie dla FC Barcelony ten 22-letni ofensywny pomocnik ma 114 występów oraz prawie 30 trafień do bramki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 70 milionów euro.

