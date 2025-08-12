FC Barcelona będzie zdolna do rejestracji nowych zawodników z uwagi na długotrwałą kontuzję Ter Stegena. Dziennikarz Emilio Perez de Rozas skrytykował klub za żerowanie na zdrowiu piłkarzy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona wykorzysta długotrwałą kontuzję Ter Stegena

FC Barcelona ponownie ma problemy z rejestracją nowych zawodników. Do startu sezonu La Liga pozostało już tylko kilka dni, a ośmiu piłkarzy nadal czeka na oficjalne zgłoszenie do rozgrywek. Ma to oczywiście związek z niepewnymi finansami klubu.

Zarząd Barcelony planuje skorzystać ze specjalnego przepisu, który pozwala na pominięcie pensji długotrwale kontuzjowanego zawodnika. Takim jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiec ma pauzować przez około pięć miesięcy i ostatecznie wyraził zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej.

Ta praktyka nie spodobała się dziennikarzowi Radia COPE. Emilio Perez de Rozas wskazał, że Barcelona jest wręcz zadowolona z kontuzji niechcianego Ter Stegena i określił Dumę Katalonii jako jedyny taki klub w Europie.

– Barcelona potrzebuje, aby jej piłkarze doznawali kontuzji na wiele miesięcy, aby móc zarejestrować innych zawodników. Tak było z Christensenem, tak dzieje się teraz. To jedyny klub na świecie, który woli, aby jego piłkarze odnosili długotrwałe kontuzje, by móc zarejestrować innych. To niesamowite – powiedział Emilio Perez de Rozas.