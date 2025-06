Barcelona podjęła kluczową decyzję ws. Yamala. Klub może zarobić fortunę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ansu Fati blisko Monaco. Barcelona podjęła decyzję ws. Yamala

Ansu Fati nieuchronnie zbliża się do odejścia z Barcelony. Napastnik ma niebawem przenieść się do AS Monaco na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Duma Katalonii nie wiąże już wielkich nadziei z Hiszpanem, dlatego ma nadzieję, że zawodnik odzyska przynajmniej część dawnej formy i dzięki temu wywalczy sobie transfer do innego klubu.

Rozstanie z Ansu Fatim oznacza, że w drużynie Barcelony zwolni się koszulka z numerem 10. Już od wielu tygodni mówi się, że ma ją przejąć nie kto inny jak Lamine Yamal. Według doniesień Mundo Deportivo ta sprawa jest już przesądzona i niespełna 18-letni gwiazdor będzie musiał sobie poradzić z tą ogromną odpowiedzialnością.

Barcelona widzi w Yamalu przyszłościowego lidera ofensywy, a oprócz tego jest to ruch marketingowy. Numer 10 jest jednym z najważniejszych w historii Dumy Katalonii i od zawsze wzbudzał ogromne emocje. Obecnie w połączeniu ze sławą młodego gwiazdora może przynieść Blaugranie ogromne zyski ze sprzedaży koszulek.

W przeszłości numer 10 w Barcelonie nosili tacy piłkarze jak m.in.: Diego Armando Maradona, Romario, Gheorge Hagi, Rivaldo, Juan Roman Riquelme, Ronaldinho i oczywiście Leo Messi.