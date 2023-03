Zdaniem hiszpańskich mediów FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie przyszłości Francka Kessiego. Wygląda na to, że Duma Katalonii mimo licznych spekulacji chce zatrzymać pomocnika na kolejny sezon.

PressFocus Na zdjęciu: Franck Kessie

Kessie miał słaby początek sezonu w Barcelonie i był bliski odejścia z klubu zimą

Jednak w ostatnim czasie pomocnik prezentuje znakomitą formę

Według mediów to zaważyło na tym, że Duma Katalonii nie rozważy jego sprzedaży latem

Kessie pomoże Barcelonie również w przyszłym sezonie

Kessie trafił do Barcelony latem ubiegłego roku. Jednak runda jesienna w jego wykonaniu nie była udana. Zawodnik grał mało, a gdy już dostawał szansę do Xaviego Hernandeza to zazwyczaj zawodził i był krytykowany za swoje występy.

W styczniu pomocnik był bardzo bliski opuszczenia blaugrany. Media przez kilkanaście dni rozpisywały się o możliwym transferze do Interu Mediolan, ale ostatecznie Kessie pozostał na Camp Nou.

Jednak ostatni czas w wykonaniu byłego gracza Milanu jest niezwykle udany. Szczególnie pod nieobecność Pedriego, Franck Kessie udowodnił swoją przydatność dla drużyny. W rzeczywistości jego rola w drużynie może jeszcze wzrosnąć w ostatniej fazie sezonu, ponieważ powrót Pedriego został opóźniony, a Frenkie de Jong walczy z czasem, aby być w formie przed meczem z Realem Madryt ze względu na uraz.

Zdaniem mediów to właśnie ostatnie tygodnie miały zdecydować, że FC Barcelona nie zamierza sprzedać pomocnika również latem wiążąc z nim plany na kolejny sezon.

