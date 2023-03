FC Barcelona ma spory problem z Sergino Destem. AC Milan nie rozważa wykupić prawego obrońcy pod koniec sezonu, a Xavi nie widzi go również z powrotem na Camp Nou. Kataloński Sport uważa jednak, że Amerykaninem interesują się trzy kluby, z czego dwa grają w Premier League.

Sergino Dest trafił do Barcelony latem 2020 roku. Nigdy nie spełnił jednak oczekiwań

Obecnie przebywa na wypożyczeniu w AC Milan. Tam nie przekonał do siebie Stefano Pioliego i Rossoneri nie rozważają nawet skorzystania z opcji wykupu

Amerykaninem interesują się jednak trzy kluby, które mogłyby latem “uwolnić” od niego Blaugranę. Mowa tu o Unionie Berlin, West Hamie i Crystal Palace

Dest da na sobie zarobić Barcelonie? Trzy kluby sondują jego sytuację

Sergino Dest stanowi problem dla FC Barcelony. Klub w 2020 roku zaryzykował i kupił reprezentanta Stanów Zjednoczonych za 21 milionów euro. Dzięki swojej przebojowości miał dać na pozycji prawego obrońcy to, czego brakuje na Camp Nou od pierwszego odejścia Daniego Alvesa. Niestety, były gracz Ajaxu Amsterdam nigdy nie spełnił oczekiwań. Był bardzo niepewny w obronie, zaś presja gry w bordowo-granatowych barwach pętała mu nogi przy próbach ofensywnych. Gdy Xavi Hernandez przepracował z Destem kilka miesięcy zrozumiał, że nie odniesie on sukcesu w stolicy Katalonii.

22-latka wypożyczono do AC Milan, ale tam również nie zdobył zaufania Stefano Pioliego. Rossoneri nie rozważają nawet wykupienia piłkarza. Na szczęście dla Barcelony, Sport donosi o trzech klubach zainteresowanych kupnem obrońcy latem. Mowa tu o Unionie Berlin, który planuje w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów, wobec tego potrzebuje licznych wzmocnień. Do tego sytuację Amerykanina śledzą też dwa kluby Premier League: West Ham United i Crystal Palace. To pozwoliłoby odzyskać Blaugranie choć część pieniędzy zainwestowanych w 22-latka i znaleźć fundusze na wzmocnienia.

Dest wystąpił w tym sezonie w 14 meczach Milanu na wszystkich frontach. Łącznie rozegrał w nich jednak zaledwie 635 minut.

