FC Barcelona sprzeda 49 procent praw do Barca Studios meksykańskiemu funduszowi Mountain Nazca

Rok temu klub sprzedał je do dwóch firm, ale teraz dojdzie do odsprzedaży

Wartość tego pakietu wycenia się na 180 milionów euro. 30 z nich Blaugrana otrzyma jeszcze w tym okienku transferowym, na co zgodziła się już La Liga

Barcelona ponownie sprzedaje prawa do Barca Studios

FC Barcelona nadal ma wielkie problemy finansowe. Dość powiedzieć, że mistrzowie Hiszpanii wydali w tym okienku zaledwie 3,4 miliona euro na zawodników pierwszej drużyny. Całość tej kwoty trafiła do Girony za Oriola Romeu. Do tego jako wolni agenci przybyli Ilkay Guendogan oraz Inigo Martinez.

Blaugrana potrzebuje wzmocnień. Klub opuścili Sergio Busquets i Jordi Alba, a Ousmane Dembele w nocy z wtorku na środę wybrał się już do Paryża. Tymczasem klub wciąż ma problem z rejestracją nowych umów.

Dlatego też wraca temat słynnych “dźwigni finansowych”, które pomogły Dumie Katalonii przed rokiem. Jak donosi Gerard Romero, Barcelona domknęła sprzedaż 49 procent Barca Studios meksykańskiemu funduszowi Mountain Nazca. Rok temu trafiły one do dwóch firm po 24,5 procenta każda. Wówczas każda z nich miała zapłacić po sto milionów euro. Obecnie cały pakiet wyceniony jest na 180 milionów euro. Część z tej kwoty trafi do Orpheus Media i Socios.com, by oddały swoje prawa. Co to w praktyce oznacza dla Blaugrany? Ma ona jeszcze w tym okienku otrzymać 30 milionów euro, na co zielone światło dała już La Liga. To z pewnością ułatwi manewrowanie na rynku transferowym.

