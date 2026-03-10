Barcelona oficjalnie dostała pozwolenie. Świetna wiadomość dla fanów

13:55, 10. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona otrzymała zgodę na otwarcie kolejnej części stadionu Spotify Camp Nou. Decyzja zapadła tuż przed niedzielnym meczem z Sevillą i dniem wyborów prezydenckich w klubie.

Lamine Yamal
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona otrzymała nową licencję zwiększającą pojemność Camp Nou

FC Barcelona oficjalnie otrzymała licencję 1C od władz miasta Barcelony. Pozwala ona na otwarcie pierwszego i drugiego poziomu trybuny Gol Nord na Spotify Camp Nou. Nowa część stadionu zostanie udostępniona kibicom podczas niedzielnego meczu z Sevilla. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15.

Dzięki tej decyzji znacząco wzrośnie liczba dostępnych miejsc. Dotychczas stadion mógł pomieścić 45 401 widzów. Po otwarciu nowych sektorów pojemność wzrośnie do 62 657 miejsc. Klub już wcześniej rozpoczął proces sprzedaży karnetów na około 14 tysięcy nowych miejsc.

Droga do uzyskania zgody nie była jednak prosta. Władze miasta zgłaszały dodatkowe wymagania dotyczące infrastruktury oraz dostępu do stadionu. Według klubu trybuny były gotowe od dłuższego czasu. Ostatecznie wszystkie formalności udało się jednak zakończyć przed najbliższym spotkaniem.

Nowa licencja otwiera również możliwość uruchomienia strefy dopingu. Klub nie jest jednak pewien, czy uda się przygotować ją na czas w docelowej lokalizacji. Popyt na bilety przekracza obecnie liczbę nowych miejsc.

Niedziela będzie ważnym dniem dla całej społeczności Barcelony. Na stadionie odbędą się także wybory prezydenckie klubu. Większa pojemność obiektu może zwiększyć frekwencję w głosowaniu. Powrót zespołu na Camp Nou już wcześniej okazał się dużym impulsem sportowym i organizacyjnym dla klubu.

