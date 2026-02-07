Barcelona triumfuje w pojedynku z Mallorcą. Lewandowski otworzył wynik
Oczywistymi faworytami rywalizacji na Camp Nou byli gospodarze. Barcelona przystępowała do tego pojedynku z pozycji lidera La Liga, natomiast Mallorca znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Duma Katalonii swoją wyższość udowodniła w 29. minucie – do siatki po zamieszaniu w szesnastce trafił Robert Lewandowski. Polak znakomicie zareagował po strzale Marcusa Rashforda.
W drugiej połowie Blaugrana nie zwolniła tempa. W 61. minucie Lamine Yamal otrzymał podanie od Daniego Olmo i wypalił z dystansu. Leo Roman nawet nie zareagował, a 18-latek cieszył się z cudownego gola.
Gdy wydawało się, że podopieczni Hansiego Flicka postawią na obronę korzystnego wyniku, zabójczą kontrę przeprowadził duet Fermin Lopez – Marc Bernal. Tym razem Roman został zmylony po rykoszecie od Omara Mascarella.
Barcelona pokonała Els Vermellencs 3:0 i po 23 meczach ma na koncie 58 punktów. Duma Katalonii wyprzedza Real Madryt o cztery oczka, a Królewscy swoje starcie z Valencią rozegrają już jutro. Z kolei Mallorca z dorobkiem 24 punktów plasuje się na 15. lokacie.
Barcelona – Mallorca 3:0 (1:0)
Lewandowski 29′, Yamal 61′, Bernal 83′