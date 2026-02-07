Barcelona w sobotnim starciu 23. kolejki La Liga nie pozwoliła swoim rywalom na zbyt wiele. Mallorca straciła trzy bramki i nie strzeliła żadnej. Na listę strzelców wpisali się Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Marc Bernal.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - RCD Mallorca

Barcelona triumfuje w pojedynku z Mallorcą. Lewandowski otworzył wynik

Oczywistymi faworytami rywalizacji na Camp Nou byli gospodarze. Barcelona przystępowała do tego pojedynku z pozycji lidera La Liga, natomiast Mallorca znajdowała się tuż nad strefą spadkową. Duma Katalonii swoją wyższość udowodniła w 29. minucie – do siatki po zamieszaniu w szesnastce trafił Robert Lewandowski. Polak znakomicie zareagował po strzale Marcusa Rashforda.

W drugiej połowie Blaugrana nie zwolniła tempa. W 61. minucie Lamine Yamal otrzymał podanie od Daniego Olmo i wypalił z dystansu. Leo Roman nawet nie zareagował, a 18-latek cieszył się z cudownego gola.

Gdy wydawało się, że podopieczni Hansiego Flicka postawią na obronę korzystnego wyniku, zabójczą kontrę przeprowadził duet Fermin Lopez – Marc Bernal. Tym razem Roman został zmylony po rykoszecie od Omara Mascarella.

𝐋𝐀 𝐙𝐀𝐁𝐀𝐖𝐀 𝐖 𝐍𝐀𝐉𝐂𝐙𝐘𝐒𝐓𝐒𝐙𝐄𝐉 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐂𝐈 🕺



Powiedzieć, że zabawił się tutaj Marc Bernal, to jak nic nie powiedzieć! 🤙 Barcelona 3, Mallorca 0 💥 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/43o0XeqThM — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 7, 2026

Barcelona pokonała Els Vermellencs 3:0 i po 23 meczach ma na koncie 58 punktów. Duma Katalonii wyprzedza Real Madryt o cztery oczka, a Królewscy swoje starcie z Valencią rozegrają już jutro. Z kolei Mallorca z dorobkiem 24 punktów plasuje się na 15. lokacie.

Barcelona – Mallorca 3:0 (1:0)

Lewandowski 29′, Yamal 61′, Bernal 83′