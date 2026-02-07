Lewandowski odpłaca się za zaufanie. Znakomita reakcja! [WIDEO]

17:07, 7. lutego 2026 18:21, 7. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski znalazł się w podstawowym składzie na mecz Barcelona - Mallorca. W 29. minucie Polak odpłacił się Hansiemu Flickowi za zaufanie.

Robert Lewandowski (Barcelona - Mallorca)
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Barcelona - Mallorca)

Lewandowski z zimną krwią. Przytomna reakcja

Reprezentant Polski w tym sezonie nie zawsze może liczyć na grę od pierwszych minut. Jednak rywalizacji z Mallorcą Hansi Flick postawił na ofensywę Marcus Rahsford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal. 37-latek oczywiście był najbardziej wysuniętym zawodnikiem Dumy Katalonii.

Barcelona wyszła na prowadzenie w 29. minucie zmagań na Camp Nou. Rashford zszedł do środka i oddał potężny strzał, który w ofiarny sposób zablokował David Lopez. Jednak piłka odbiła się tak niekorzystnie dla obrońcy gości, że trafiła najpierw pod nogi Daniego Olmo, a chwilę później do Lewandowskiego.

Reprezentant Polski opanował futbolówkę, zwiódł interweniującego Martina Valjenta i pokonał już leżącego na murawie Leo Romana. Doświadczony napastnik, który w tym spotkaniu wystąpił z opaską kapitana, świetnie zareagował w zamieszaniu w szesnastce i z zimną krwią zdobył swoją 10. bramkę w tym sezonie La Liga.

