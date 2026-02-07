Lewandowski z zimną krwią. Przytomna reakcja
Reprezentant Polski w tym sezonie nie zawsze może liczyć na grę od pierwszych minut. Jednak rywalizacji z Mallorcą Hansi Flick postawił na ofensywę Marcus Rahsford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal. 37-latek oczywiście był najbardziej wysuniętym zawodnikiem Dumy Katalonii.
Barcelona wyszła na prowadzenie w 29. minucie zmagań na Camp Nou. Rashford zszedł do środka i oddał potężny strzał, który w ofiarny sposób zablokował David Lopez. Jednak piłka odbiła się tak niekorzystnie dla obrońcy gości, że trafiła najpierw pod nogi Daniego Olmo, a chwilę później do Lewandowskiego.
Reprezentant Polski opanował futbolówkę, zwiódł interweniującego Martina Valjenta i pokonał już leżącego na murawie Leo Romana. Doświadczony napastnik, który w tym spotkaniu wystąpił z opaską kapitana, świetnie zareagował w zamieszaniu w szesnastce i z zimną krwią zdobył swoją 10. bramkę w tym sezonie La Liga.