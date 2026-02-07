Robert Lewandowski znalazł się w podstawowym składzie na mecz Barcelona - Mallorca. W 29. minucie Polak odpłacił się Hansiemu Flickowi za zaufanie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Barcelona - Mallorca)

Lewandowski z zimną krwią. Przytomna reakcja

Reprezentant Polski w tym sezonie nie zawsze może liczyć na grę od pierwszych minut. Jednak rywalizacji z Mallorcą Hansi Flick postawił na ofensywę Marcus Rahsford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal. 37-latek oczywiście był najbardziej wysuniętym zawodnikiem Dumy Katalonii.

Barcelona wyszła na prowadzenie w 29. minucie zmagań na Camp Nou. Rashford zszedł do środka i oddał potężny strzał, który w ofiarny sposób zablokował David Lopez. Jednak piłka odbiła się tak niekorzystnie dla obrońcy gości, że trafiła najpierw pod nogi Daniego Olmo, a chwilę później do Lewandowskiego.

𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐍 🇵🇱 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐑𝐎𝐁𝐈 𝐓𝐎, 𝐂𝐎 𝐏𝐎𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐄𝐏𝐈𝐄𝐉! ⚽🤩



Po prostu znalazł się tam, gdzie trzeba i skierował piłkę do siatki! 🎯#lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/xRgZdnyWKe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 7, 2026

Reprezentant Polski opanował futbolówkę, zwiódł interweniującego Martina Valjenta i pokonał już leżącego na murawie Leo Romana. Doświadczony napastnik, który w tym spotkaniu wystąpił z opaską kapitana, świetnie zareagował w zamieszaniu w szesnastce i z zimną krwią zdobył swoją 10. bramkę w tym sezonie La Liga.