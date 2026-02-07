PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Yamal bezbłędny z dystansu. Bramkarz nie zareagował

Barcelona była oczywistym faworytem sobotniej rywalizacji z Mallorcą na Camp Nou. Swoją przewagę Duma Katalonii potwierdziła w 29. minucie. Robert Lewandowski przejął piłkę po zablokowanym strzale Marcusa Rashforda i z zimną krwią pokonał Leo Romana. Jeszcze prze przerwą okazję na gola miał Lamine Yamal, ale Hiszpan fatalnie spudłował w znakomitej sytuacji.

Nastolatek zrehabilitował się po zmianie stron. W 61. minucie Dani Olmo dograł do gwiazdora Barcy na 30. metr, a ten opanował futbolówkę, zwiódł obrońcę i przymierzył z dystansu. Leo Roman nawet nie zareagował. Wyjątkowo precyzyjna próba Yamala nie pozwoliła golkiperowi gości na skuteczną interwencję.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋, 𝐀𝐋𝐄 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽🚀



No to zrehabilitował się za swoje wcześniejsze pudło! 💥 I to jak! 🤯 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/L0maZbE5Yn — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 7, 2026

Dla 18-latka była to już 15. bramka w 30 meczu tego sezonu. Yamal ma na koncie dziesięć trafień w La Liga. Dodatkowo reprezentant Hiszpanii zanotował 13 asyst.