Cudowny gol Yamala! Co za precyzja [WIDEO]

17:58, 7. lutego 2026 18:21, 7. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lamine Yamal popisał się cudownym trafieniem w meczu Barcelona - Mallorca. Gwiazdor Blaugrany zaskoczył Leo Romana niezwykle precyzyjnym uderzeniem z dystansu.

Lamine Yamal (FC Barcelona - RCD Mallorca)
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Yamal bezbłędny z dystansu. Bramkarz nie zareagował

Barcelona była oczywistym faworytem sobotniej rywalizacji z Mallorcą na Camp Nou. Swoją przewagę Duma Katalonii potwierdziła w 29. minucie. Robert Lewandowski przejął piłkę po zablokowanym strzale Marcusa Rashforda i z zimną krwią pokonał Leo Romana. Jeszcze prze przerwą okazję na gola miał Lamine Yamal, ale Hiszpan fatalnie spudłował w znakomitej sytuacji.

Nastolatek zrehabilitował się po zmianie stron. W 61. minucie Dani Olmo dograł do gwiazdora Barcy na 30. metr, a ten opanował futbolówkę, zwiódł obrońcę i przymierzył z dystansu. Leo Roman nawet nie zareagował. Wyjątkowo precyzyjna próba Yamala nie pozwoliła golkiperowi gości na skuteczną interwencję.

Dla 18-latka była to już 15. bramka w 30 meczu tego sezonu. Yamal ma na koncie dziesięć trafień w La Liga. Dodatkowo reprezentant Hiszpanii zanotował 13 asyst.

