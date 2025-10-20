Barcelona ma nowego Yamala! Wielki talent zachwyca swoją grą

Sama Nomoko robi furorę w drugim zespole Barcelony i już porównywany jest do Lamine'a Yamala. Jak donosi katalońska prasa, młody skrzydłowy zachwyca stylem gry.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Nowa perełka w La Masii

W Barcelonie pojawił się kolejny wielki talent. 17-letni Sama Nomoko występuje w rezerwach Blaugrany prowadzonej przez Juliano Bellettiego. Młody Hiszpan pokazuje się coraz z lepszej strony. Ostatnio znów był jednym z najlepszych na boisku, mimo porażki z Atletic Lleida.

Nomoko występuje na tej samej pozycji co Lamine Yamal. Jest szybki, świetnie drybluje i potrafi zaskoczyć obronę przeciwnika. Według dziennika „SPORT” rzadko zdarza się, by zawodnik w jego wieku był tak wyraźnie lepszy od rówieśników. Co więcej, gra też zespołowo i szuka podań do kolegów. Styl gry młodego zawodnika idealnie pasuje do DNA Barcelony, która od lat stawia na technikę, kreatywność i ofensywną grę.

W siedmiu meczach Segunda Federacion, czyli czwartym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii Nomoko zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty. Jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście przyszłości pierwszego zespołu. Sztab szkoleniowy dokładnie śledzi jego postępy, a Hansi Flick ma być pod dużym wrażeniem dojrzałości boiskowej 17-latka.

⌚️ Min 3: GOOOOL DEL BARÇA ATLÈTIIIC!! GOOOOL DE SAMA NOMOKO!! (1️⃣-0️⃣)



⚽️ Obertura a la banda de Juan i Sama, amb un xut potent a l’escaire del pal curt, inaugura el marcador!



💙❤️ pic.twitter.com/mwvWdRVmq9 — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) October 5, 2025

Jeśli piłkarz utrzyma swoją formę, być może dostanie od niemieckiego szkoleniowca szansę debiutu w seniorskiej drużynie. Obecnie jednak zmiennikiem Yamala jest Roony Bardghji, który spisuje się coraz lepiej.

