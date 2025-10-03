Barcelona liczy na Lewandowskiego. Flick szykuje zmiany

09:40, 3. października 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Robert Lewandowski ma wrócić do wyjściowej jedenastki Barcelony w meczu z Sevillą. Według „Sportu” Hansi Flick planuje rotacje po porażce z PSG, a obecność Polaka ma być jednym z kluczowych atutów.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w wyjściowym składzie na mecz z Sevillą

Robert Lewandowski ma odegrać główną rolę w układance Hansiego Flicka podczas starcia z Sevillą. Polak rozpoczął mecz Ligi Mistrzów z PSG na ławce, ale teraz ma wrócić do wyjściowego składu. Trener Barcelony potrzebuje doświadczenia i skuteczności napastnika, aby drużyna mogła odbudować się po bolesnej porażce.

Blaugrana przystępuje do tego spotkania pod presją. Drużyna Flicka wciąż prowadzi w tabeli, ale porażka z PSG wprowadziła niepewność i nadszarpnęła morale. Niedzielne starcie jest okazją, by przed przerwą reprezentacyjną odzyskać pewność siebie i utrzymać pozycję lidera niezależnie od wyników Realu Madryt.

Sevilla pod wodzą Matiasa Almeydy zaczyna odzyskiwać równowagę. Zespół z Andaluzji zebrał już dziesięć punktów i choć brakuje mu indywidualnych gwiazd, jest groźny dzięki solidności i dyscyplinie taktycznej. Własny stadion pozostaje jednak piętą achillesową – kibice wciąż czekają na pierwsze domowe zwycięstwo w tym sezonie.

Hansi Flick planuje kilka rotacji w składzie. W obronie do gry ma wrócić Araujo, a także być może Christensen. Niewykluczone, że na lewej stronie zobaczymy Balde, jeśli sztab uzna go za gotowego do większego obciążenia. W środku pola szansę może otrzymać Casado, który mógłby odciążyć Frenkiego de Jonga lub nawet zagrać obok niego i Pedriego.

W ofensywie oprócz Lewandowskiego ważną rolę może odegrać Rashford, który regularnie zaczyna mecze od pierwszej minuty. Wariant z Polakiem i Anglikiem w ataku, wspieranym przez młodego Lamine Yamala, wydaje się najbardziej prawdopodobny.

