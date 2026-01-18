Lamine Yamal stawia granice. Media prywatne za nim, futbol przed nim

Lamine Yamal podjął radykalną decyzję związaną z usunięciem wszystkich postów ze swojego konta. Tymczasem ciekawe wieści na ten temat przekazał profil The Touchline na X.

Lamine Yamal chce skupić się na grze w Barcelonie

Lamine Yamal postanowił otoczyć się ludźmi, którzy go doceniają i sprawiają, że może skupić się na grze w piłkę nożną. Konkretne informacje o działaniach piłkarza FC Barcelony przekazał profil The Touchline na platformie X.

Źródło twierdzi, że Hiszpan podjął decyzję związaną ze skupieniem się na rozwoju swojego talentu. Tym samym Lamine Yamal nie chce już angażować się w żadne konflikty, uważając, że właśnie tego chcą jego przeciwnicy.

Reprezentant Hiszpanii wcześniej usunął wszystkie posty ze swojego konta w mediach społecznościowych, pozostawiając jedynie posty promocyjne. W tym sezonie 18-latek zdobył 10 bramek i zaliczył 11 asyst w 24 meczach Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki.

Ofensywny gracz trafił do pierwszej drużyny Barcy w lipcu 2023 roku. Jak na razie rozegrał w ekipie z Camp Nou łącznie 130 meczów, strzelając w nich 35 goli. Aktualny kontrakt zawodnika z Katalończykami obowiązuje do końca czerwca 2031 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza jest szacowana na 200 milionów euro.

Tymczasem w niedzielę, 18 stycznia, Barcelona rozegra kolejne spotkanie w lidze hiszpańskiej, chcąc umocnić się na pozycji lidera rozgrywek. Zmierzy się w roli gościa z Realem Sociedad. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. Pierwszy mecz między ekipami w tym sezonie zakończył się zwycięstwem Barcelony (2:1).