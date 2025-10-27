Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick oraz piłkarze Barcelony

Andreas Christensen kontuzjowany

FC Barcelona w niedzielne popołudnie rozgrywała mecz na szczycie europejskiej piłki. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka mierzyli się na wyjeździe z Realem Madryt. Mecz nie ułożył się po myśli Blaugrany, która przegrała rezultatem 1:2. Wynik jest minimalnym odzwierciedleniem tego, jak na Estadio Santiago Bernabeu dominowali gospodarze.

Ostatnio FC Barcelona zmaga się z olbrzymimi problemami kadrowymi. Jak się okazuje, do grona kontuzjowanych dołączył kolejny zawodnik. Z informacji przekazanych przez „RAC1” dowiadujemy się, że urazu mięśnia płaszczkowatego w prawej nodze nabawił się Andreas Christensen. Występ reprezentanta Danii w najbliższym meczu ligowym przeciwko Elche stoi zatem pod dużym znakiem zapytania.

Andreas Christensen zatem dołącza do Roberta Lewandowskiego, Gaviego, Dani Olmo czy też Raphinhi. Każdy z tych zawodników zmaga się z większymi lub mniejszymi kontuzjami. Strata Duńczyka nie powinna być tak bolesna dla Hansiego Flicka. Defensor nie odgrywa bowiem znaczącej roli w drużynie mistrzów Hiszpanii.

Andreas Christensen w obecnym sezonie dziewięciokrotnie pojawił się na boisku w koszulce FC Barcelony. Trwająca kampania jest zapewne ostatnią Duńczyka w koszulce Dumy Katalonii. Umowa defensora wygasa wraz z końce sezonu i nie ma wielu przesłanek, że współpraca będzie kontynuowana.