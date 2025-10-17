FC Barcelona i Spotify przedłużyli umowę. Kwota zwala z nóg

FC Barcelona przedłużyła umowę ze Spotify do 2030 roku. Według serwisu Que T'hi Jugues za logo aplikacji muzycznej na koszulce meczowej Duma Katalonii zagarnie aż 65 milionów euro rocznie.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona dostanie grube miliony od Spotify – 75 mln euro za sezon

FC Barcelona i Spotify po raz pierwszy nawiązali współpracę w 2022 roku. Oprócz loga aplikacji muzycznej na koszulkach meczowych i treningowych sprzedano również prawa do nazwy stadionu. Legendarny obiekt od tego czasu nosi nazwę Spotify Camp Nou. Takie nazewnictwo będzie stosowane aż do 2034 roku. W międzyczasie obie strony podpisały nową umowę, przedłużając współpracę.

Duma Katalonii poinformował, że nowy kontrakt będzie obowiązywał do 2030 roku. Z tego tytułu Barcelona otrzyma od Spotify aż 65 milionów euro rocznie za prezentację loga aplikacji na koszulkach meczowych. Dodatkowe 10 milionów euro rocznie wpłynie na konto klubu w zamian za logo Spotify na koszulkach treningowych. Łącznie co sezon Blaugrana otrzyma aż 75 mln euro.

Co ciekawe przy okazji El Clasico na koszulkach Barcelony zamiast logo Spotify pojawiają się poszczególni artyści. Podczas najbliższego meczu z Realem Madryt na koszulce Dumy Katalonii znajdzie się emblemat Eda Sheerana. Wcześniej były to symbole Travisa Scotta czy zespołu The Rolling Stones.

Warto dodać, że aktualnie Barcelona nie rozgrywa meczów na Spotify Camp Nou. Stadion wciąż jest w budowie, a dokładna data ponownego otwarcia wciąż nie jest znana. Na ten moment podopieczni Hansiego Flicka grają na Estadio Olimpico.