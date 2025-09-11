Hansi Flick wyjaśnił sytuację, która była zagrożeniem dla szatni Barcelony - informuje "AS". W ostatnim czasie media zapowiadały konflikt między Gavim a Ferminem Lopezem.

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi i Fermin już pogodzeni. Musiał wkroczyć Flick

Barcelona latem sprowadziła tylko dwóch nowych piłkarzy. Hansi Flick w szczególności liczył na utrzymanie zespołu z poprzedniego sezonu i uniknięciu rozstań z czołowymi graczami. Katalonię opuścił jedynie Inigo Martinez, co okazało się sporym ciosem dla defensywy. Łączeni ze sprzedażą byli też Marc Casado czy Fermin Lopez, ale ostatecznie obaj pozostali w klubie.

Choć na boisku wszystko wygląda dobrze, w drużynie nie zawsze panuje jedność. Hiszpańskie media w ostatnich tygodniach rozpisywały się o napiętych relacjach między Gavim a Ferminem Lopezem, czyli wieloletnimi przyjaciółmi. Mogło to się przerodzić nawet w otwarty konflikt, który byłby zagrożeniem dla całej szatni.

Sztab szkoleniowy z niepokojem analizował incydenty, do których doszło jeszcze przed startem sezonu. Gavi i Fermin dwukrotnie starli się na treningach, a pozostali zawodnicy musieli ich nawet rozdzielać. „AS” informuje, że w tej sprawie interweniował sam Flick, który rozmówił się z gwiazdami, celem opanowania emocji i uniknięcia poważniejszych konsekwencji.

W tym momencie atmosfera zdaje się być oczyszczona. Barcelona wiele obiecuje sobie również po współpracy z Thiago Alcantarą, który oficjalnie dołączył do sztabu Flicka. Ma to pomóc w kontroli nad charakterami młodych zawodników Blaugrany.