Flick zażegnał konflikt w Barcelonie. Zawrzało między gwiazdami

15:51, 11. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Hansi Flick wyjaśnił sytuację, która była zagrożeniem dla szatni Barcelony - informuje "AS". W ostatnim czasie media zapowiadały konflikt między Gavim a Ferminem Lopezem.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Hansi Flick

Gavi i Fermin już pogodzeni. Musiał wkroczyć Flick

Barcelona latem sprowadziła tylko dwóch nowych piłkarzy. Hansi Flick w szczególności liczył na utrzymanie zespołu z poprzedniego sezonu i uniknięciu rozstań z czołowymi graczami. Katalonię opuścił jedynie Inigo Martinez, co okazało się sporym ciosem dla defensywy. Łączeni ze sprzedażą byli też Marc Casado czy Fermin Lopez, ale ostatecznie obaj pozostali w klubie.

Choć na boisku wszystko wygląda dobrze, w drużynie nie zawsze panuje jedność. Hiszpańskie media w ostatnich tygodniach rozpisywały się o napiętych relacjach między Gavim a Ferminem Lopezem, czyli wieloletnimi przyjaciółmi. Mogło to się przerodzić nawet w otwarty konflikt, który byłby zagrożeniem dla całej szatni.

POLECAMY TAKŻE

Ferran Torres
Barcelona otrzymała prezent od sędziego. Gol nie powinien zostać uznany
Lamine Yamal
Kto wygra Złotą Piłkę 2025? Yamal, Dembele i ranking faworytów
Lamine Yamal
Yamal przegrał prestiżową nagrodę. Wybrali najlepszego piłkarza świata

Sztab szkoleniowy z niepokojem analizował incydenty, do których doszło jeszcze przed startem sezonu. Gavi i Fermin dwukrotnie starli się na treningach, a pozostali zawodnicy musieli ich nawet rozdzielać. „AS” informuje, że w tej sprawie interweniował sam Flick, który rozmówił się z gwiazdami, celem opanowania emocji i uniknięcia poważniejszych konsekwencji.

W tym momencie atmosfera zdaje się być oczyszczona. Barcelona wiele obiecuje sobie również po współpracy z Thiago Alcantarą, który oficjalnie dołączył do sztabu Flicka. Ma to pomóc w kontroli nad charakterami młodych zawodników Blaugrany.