Barcelona wygrała dwa mecze na starcie sezonu, ale Hansi Flick nie jest w pełni zadowolony z drużyny. Szykuje rewolucję w wyjściowym składzie. Ucierpi na tym Ronald Araujo.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Hansi Flick (w środku)

Araujo usiądzie na ławce. Nowa rola dla Garcii

Barcelona zdobyła w dwóch meczach komplet punktów, więc rozpoczęła nowy sezon zgodnie z planem. Hansi Flick nie jest jednak zadowolony z gry swojego zespołu, a w szczególności z przeciekającej defensywy. Na chwilę przed inauguracją Katalonię opuścił Inigo Martinez, który przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Doświadczony Hiszpan był absolutnie kluczową postacią w ekipie mistrza kraju – Flick niezwykle go cenił, a jego duet z Pau Cubarsim w minionym sezonie przyniósł Blaugranie wiele dobrego.

Obecnie Cubarsiemu na środku obrony partneruje Ronald Araujo. To oczywiście wielka gwiazda Barcelony, ale nie ma przypadku w tym, że jeszcze do niedawna głównie przesiadywał na ławce rezerwowych. Dyspozycja Urugwajczyka rozczarowuje, więc Flick przygotował rewolucję w wyjściowej jedenastce. Ucierpi na tym właśnie Araujo, który straci miejsce w składzie – informuje „El Nacional”.

Do pierwszego składu wróci Jules Kounde, który dwa dotychczasowe mecze zaczynał na ławce rezerwowych. Podczas okresu przygotowawczego przegrał rywalizację na prawej stronie defensywy. Eric Garcia prezentuje się bardzo dobrze i stał się oczkiem w głowie Flicka. Powrót Kounde nie oznacza jednak, że ten wygryzie właśnie Garcię.

Niemiecki szkoleniowiec chce, aby Garcia stworzył z Cubarsim duet środkowych obrońców. To nominalna pozycja dla 24-latka, który w zeszłym sezonie zaczął występować na prawej stronie defensywy, ale oczywiście preferuje grę na stoperze. Flick sądzi, że takie ustawienie pozwoli ograniczyć zamieszanie w szeregach obronnych Blaugranay.