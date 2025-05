Barcelona gra o mistrzostwo. Flick odkrył karty!

Barcelona dzisiaj może zagwarantować sobie mistrzostwo i to w dodatku w derbowym meczu z Espanyolem. Oto skład Dumy Katalonii na to starcie w La Liga.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Składy na mecz o mistrzostwo Hiszpanii

Sezon w hiszpańskiej La Liga wchodzi w decydującą fazę. Do końca sezonu pozostały już ostatnie kolejki, ale ostatnie decyzje w tabeli właśnie się wyjaśniają. Dzisiejszego wieczoru może być już wiadomo, kto zostanie nowym mistrzem Hiszpanii. Barcelona mierzy się bowiem z zespołem Espanyolu. Będą to więc derby, ale w ligowej tabeli oba kluby dzieli przepaść.

Niemniej niezależnie od rywalizacji o prym w Barcelonie, to Duma Katalonii jeśli wygra w tym starciu, to zostanie nowym mistrzem kraju. Wszystko więc wskazuje, że gracze Hansiego Flicka będą chcieli zakończyć ten trudny sezon z sukcesem i to z sukcesem już dzisiaj. Zwycięstwo w derbach o mistrzostwo kraju zawsze smakuje bowiem wybornie.

W zestawieniu na ten mecz znalazło się miejsce dla najważniejszych graczy Blaugrany, w tym oczywiście dla dwóch Polaków, a więc: Wojciecha Szczęsnego oraz Roberta Lewandowskiego.

Oto oficjalny skład Barcelony na mecz z Espanyolem:

FC Barcelona: Szczęsny – Araujo, Christensen, Garcia, Martin, De Jong, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

