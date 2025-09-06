Flick nie znalazł dobrego rozwiązania. Barcelona ma kłopot

Barcelona po sprzedaży Inigo Martineza ma kłopoty w defensywie. Hansi Flick wciąż nie znalazł odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego - twierdzi "Mundo Deportivo".

Flick szuka partnera dla Cubarsiego. Barcelona cierpi po odejściu Martineza

Barcelona w trzech ligowych meczach uzbierała siedem punktów, więc pod kątem wyników zaliczyła niezły początek sezonu. Wiele do życzenia pozostawia natomiast gra drużyny, a w szczególności defensywy, która nie jest zbyt szczelna. Znakomicie w bramce spisuje się Joan Garcia, a mimo tego Blaugrana straciła już trzy gole z przeciętnymi rywalami.

Formacja obronna mistrza Hiszpanii cierpi po odejściu Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej. Dla Hansiego Flicka był kluczową postacią całej defensywy. Świetnie uzupełniał się z Pau Cubarsim, tworząc z nim podstawowy duet stoperów. W minionym sezonie Ronald Araujo oraz Andreas Christensen głównie przyglądali się popisom tej dwójki, przesiadując na ławce rezerwowych lub trybunach.

Teraz Flick musi wymyślić nowe rozwiązanie. Ligowy sezon w pierwszym składzie zaczął Araujo, choć w ostatnim meczu parę środkowych obrońców tworzyli już Christensen oraz Eric Garcia. Niemiecki szkoleniowiec szuka odpowiedniego partnera dla Cubarsiego – ten jest nietykalny. Wciąż nie wiadomo, kto docelowo będzie występował u boku nastoletniego obrońcy.

Barcelona w przyszłym roku planuje wzmocnić tę formację. Niepewna pozostaje przyszłość Araujo i Christensena, dlatego mistrzowie Hiszpanii mają już listę życzeń.