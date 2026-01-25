Barcelona z mocnym sygnałem przed Ligą Mistrzów. Flick po meczu z Oviedo

FC Barcelona w spotkaniu 21. kolejki La Liga pokonała w roli gospodarza Real Oviedo (3:0). Po spotkaniu na jego temat wypowiedział się szkoleniowiec Katalończyków.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o meczu FC Barcelona – Real Oviedo

FC Barcelona ostatnio wydaje się być w świetnej dyspozycji, grając u siebie. Blaugrana wygrała w każdym z 10 ostatnich spotkań w La Liga w roli gospodarza. Katalończycy dokonali tego po raz pierwszy od grudnia 2019 roku. Wówczas drużynę prowadził Ernesto Valverde, który finalnie zaliczył 14 takich zwycięstw. Po niedzielnym starciu swoimi przemyśleniami podzielił się trener Barcy.

– Najważniejszy był pierwszy gol, ze względu na presję, ponieważ przełamał impas… Cieszę się z trzeciego gola Lamine’a Yamala – mówił Hansi Flick cytowany przez profil Jijantes FC na platformie X.

Udane zawody w niedzielę zaliczył Eric García. Na jego temat Niemiec również wyraził kilka słów.

– Eric grał na prawej stronie i w środku obrony. Rozwinął się jako lider i myślę, że podoba mu się ta rola. Rozwinął się tutaj i dla mnie to dobrze, że gra tak na każdej pozycji – powiedział Flick.

Były selekcjoner reprezentacji Niemiec odniósł się także do dobrej postawy Daniego Olmo w ostatnim czasie.

– W drugiej połowie każdy grał na innym poziomie. Dani Olmo bardzo się poprawił w ostatnich dwóch spotkaniach. Strzela, asystuje, kontroluje… Tego właśnie od niego oczekuję – zaznaczył Flick.

Czasu na radość gigant ligi hiszpańskiej nie ma. Już w środę Blaugrana rozegra kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Zmierzy się u siebie z FC Kopenhagą. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.