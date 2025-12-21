Barcelona wygrała, Flick wskazał kluczowy moment

FC Barcelona zgodnie z planem odniosła zwycięstwo w meczu ligi hiszpańskiej z Villarreal. Tymczasem po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się Hansi Flick.

Hansi Flick podsumował spotkanie Barcelony z Villarreal

FC Barcelona odniosła w niedzielne popołudnie swoje 15. zwycięstwo w tej kampanii. Katalończycy tym samym umocnili się na pozycji lidera La Liga, mogąc pochwalić się dorobkiem 46 punktów. Po starciu z Villarreal swoją opinię na temat meczu wyraził szkoleniowiec Blaugrany.

– Zwycięstwo jest ważne. Villarreal ma świetną drużynę i bardzo szybki atak. Cieszę się z zawodników, zdobyliśmy trzy punkty. Podobała mi się ich gra. Ostatecznie najważniejsze są trzy punkty i to, że zachowaliśmy czyste konto. Cieszę się – mówił Hansi Flick cytowany przez serwis internetowy dziennika „Marca”.

– Joan García nas uratował i nie pozwolił przeciwnikowi strzelić gola. Mój zespół był trochę zmęczony, w rezultacie mieliśmy dość ograniczone możliwości. W każdym razie duch drużyny był niesamowity. Jestem z tego dumny – zaznaczył niemiecki szkoleniowiec.

W swoim kolejnym występie ekipa z Camp Nou zmierzy się w derbach z Espanyolem. Starcie odbędzie się 3 stycznia. Villarreal natomiast tego samego dnia zagra z Elche.

60-letni szkoleniowiec objął stery nad Barceloną latem 2024 roku. Jak na razie prowadził ekipę z La Liga łącznie w 85 spotkaniach, notując bilans na poziomie 2,33 punktu na mecz. Aktualny kontrakt Flicka z hiszpańskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

