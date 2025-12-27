Barcelona poza czołową piątką. Lepszy jest Real
Portal Transfermarkt przygotował zestawienie 20 klubów, które mogą pochwalić się najwyższą wartością rynkową. Na podium znajdują się dwie angielskie drużyny – Manchester City (1,19 mld €) zajmuje 3. lokatę, natomiast na 2 miejscu plasuje się Arsenal (1,29 mld €). Aktualnym liderem jest zespół z La Liga, ale nie jest to Barcelona (1,12 mld €), tylko Real Madryt (1,38 mld €).
Najwięcej przedstawicieli w czołowej dziesiątce, bo aż sześciu, ma Premier League. Liga hiszpańska jest reprezentowana przez dwie obecnie najlepsze ekipy stawki, natomiast Ligue 1 i Bundesliga mogą pochwalić się obecnością jednego klubu w ścisłej czołówce.
Na liście brakuje zespołów spoza Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, co nie powinno dziwić nikogo. Dla przykładu, łączna wartość rynkowa Al-Hilal, czyli lidera Saudi Pro League pod tym względem, to 192,15 mln €.
Najbardziej wartościowe drużyny świata (według portalu Transfermarkt):
- Real Madryt – 1,38 mld €
- Arsenal – 1,29 mld €
- Manchester City – 1,19 mld €
- PSG – 1,19 mld €
- Chelsea – 1,18 mld €
- Barcelona – 1,12 mld €
- Liverpool – 1,04 mld €
- Bayern Monachium – 981 mln €
- Tottenham – 879 mln €
- Manchester United – 719 mln €
- Newcastle United – 713 mln €
- Inter Mediolan – 670 mln €
- Nottingham Forest – 620 mln €
- Juventus – 603 mln €
- Atlético Madryt – 589 mln €
- Brighton – 520 mln €
- Aston Villa – 514 mln €
- Borussia Dortmund – 511 mln €
- Napoli – 503 mln €
- Crystal Palace – 502 mln €