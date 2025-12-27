Barcelona dopiero szósta. To najbardziej wartościowa drużyna świata

20:53, 27. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Transfermarkt

Barcelona zajmuje dopiero szósta pozycję w zestawieniu najbardziej wartościowych drużyn. Tak prezentuje się lista 20 najwyżej wycenianych zespołów według portalu Transfermarkt.

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Pedri (FC Barcelona - Eintracht Frankfurt)
Obserwuj nas w
rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Pedri (FC Barcelona - Eintracht Frankfurt)

Barcelona poza czołową piątką. Lepszy jest Real

Portal Transfermarkt przygotował zestawienie 20 klubów, które mogą pochwalić się najwyższą wartością rynkową. Na podium znajdują się dwie angielskie drużyny – Manchester City (1,19 mld €) zajmuje 3. lokatę, natomiast na 2 miejscu plasuje się Arsenal (1,29 mld €). Aktualnym liderem jest zespół z La Liga, ale nie jest to Barcelona (1,12 mld €), tylko Real Madryt (1,38 mld €).

Najwięcej przedstawicieli w czołowej dziesiątce, bo aż sześciu, ma Premier League. Liga hiszpańska jest reprezentowana przez dwie obecnie najlepsze ekipy stawki, natomiast Ligue 1 i Bundesliga mogą pochwalić się obecnością jednego klubu w ścisłej czołówce.

Na liście brakuje zespołów spoza Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, co nie powinno dziwić nikogo. Dla przykładu, łączna wartość rynkowa Al-Hilal, czyli lidera Saudi Pro League pod tym względem, to 192,15 mln €.

Najbardziej wartościowe drużyny świata (według portalu Transfermarkt):

  1. Real Madryt – 1,38 mld €
  2. Arsenal – 1,29 mld €
  3. Manchester City – 1,19 mld €
  4. PSG – 1,19 mld €
  5. Chelsea – 1,18 mld €
  6. Barcelona – 1,12 mld €
  7. Liverpool – 1,04 mld €
  8. Bayern Monachium – 981 mln €
  9. Tottenham – 879 mln €
  10. Manchester United – 719 mln €
  11. Newcastle United – 713 mln €
  12. Inter Mediolan – 670 mln €
  13. Nottingham Forest – 620 mln €
  14. Juventus – 603 mln €
  15. Atlético Madryt – 589 mln €
  16. Brighton – 520 mln €
  17. Aston Villa – 514 mln €
  18. Borussia Dortmund – 511 mln €
  19. Napoli – 503 mln €
  20. Crystal Palace – 502 mln €

POLECAMY TAKŻE

Matty Cash (Chelsea - Aston Villa)
Cash nie zagra w wielkim hicie Premier League. Kosztowny błąd
Vinicius Junior
Vinicius bohaterem wielkiego transferu? To efekt zmiany polityki
Pep Guardiola
Man City zatrzyma napastnika. Guardiola blokuje transfer