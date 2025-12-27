Barcelona zajmuje dopiero szósta pozycję w zestawieniu najbardziej wartościowych drużyn. Tak prezentuje się lista 20 najwyżej wycenianych zespołów według portalu Transfermarkt.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Pedri (FC Barcelona - Eintracht Frankfurt)

Barcelona poza czołową piątką. Lepszy jest Real

Portal Transfermarkt przygotował zestawienie 20 klubów, które mogą pochwalić się najwyższą wartością rynkową. Na podium znajdują się dwie angielskie drużyny – Manchester City (1,19 mld €) zajmuje 3. lokatę, natomiast na 2 miejscu plasuje się Arsenal (1,29 mld €). Aktualnym liderem jest zespół z La Liga, ale nie jest to Barcelona (1,12 mld €), tylko Real Madryt (1,38 mld €).

Najwięcej przedstawicieli w czołowej dziesiątce, bo aż sześciu, ma Premier League. Liga hiszpańska jest reprezentowana przez dwie obecnie najlepsze ekipy stawki, natomiast Ligue 1 i Bundesliga mogą pochwalić się obecnością jednego klubu w ścisłej czołówce.

Na liście brakuje zespołów spoza Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch, co nie powinno dziwić nikogo. Dla przykładu, łączna wartość rynkowa Al-Hilal, czyli lidera Saudi Pro League pod tym względem, to 192,15 mln €.

Najbardziej wartościowe drużyny świata (według portalu Transfermarkt):