Barcelona czeka na powrót Ter Stegena. Nowe informacje ws. lidera Blaugrany

Marc-André Ter Stegen coraz bardziej zbliża się do powrotu na boisko, choć początkowo zakładano, że nie zagra już w tym sezonie. Bramkarz miał pauzować od ośmiu do dziewięciu miesięcy, jednak jego determinacja i szybki proces rehabilitacji sprawiają, że szansa na występ w końcówce rozgrywek jest coraz bardziej realna, twierdzi "Sport".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Ter Stegen może wrócić do gry jeszcze w tym sezonie

Marc-Andre Ter Stegen, według informacji przekazanych przez “Sport”, znacznie wyprzedza harmonogram rekonwalescencji. Cztery i pół miesiąca po operacji już pracuje na boisku treningowym i rozpoczął indywidualne zajęcia z trenerem bramkarzy FC Barcelony Jose Ramonem de la Fuente. Optymizm podkreślił Hansi Flick, który w przeddzień meczu z Sevillą powiedział: – Ter Stegen jest na dobrej drodze. Już zaczął pracować z De la Fuente, zrobił duży postęp i jesteśmy bardzo zadowoleni.

Źródła bliskie zawodnikowi informują, że Ter Stegen już przekazał sztabowi szkoleniowemu, by liczył na jego gotowość w maju. Wtedy Barcelona rozegra ostatnie pięć kolejek La Liga oraz, w przypadku awansu, rewanżowe spotkanie półfinału Ligi Mistrzów i finał tych rozgrywek.

Mimo rosnącego optymizmu klub podchodzi do sprawy z rozwagą. Ostatnia faza rehabilitacji jest najbardziej wymagająca i to, że bramkarz otrzyma zgodę na grę, nie oznacza od razu powrotu do pierwszego składu. W tym kontekście Barcelona analizuje przypadek Thibauta Courtoisa, który po całym sezonie przerwy wrócił prosto na finał Ligi Mistrzów.

Z Katalonii nadchodzą zatem znakomite wiadomości, bowiem kilka tygodni temu nikt nawet nie myślał, że Ter Stegen będzie zdolny do gry po fatalnej kontuzji w trwającej kampanii. Mimo to, Barcelona z pewnością nie będzie forsować jego powrotu, a to czy uda mu się wrócić przed końcem rozgrywek wyjaśnią najbliższe miesiące.