Barcelona czeka na otwarcie kolejnej części Camp Nou. Ujawniono datę

FC Barcelona czeka na zgodę władz miasta w sprawie otwarcia trybuny Gol Nord na Spotify Camp Nou. Według Mundo Deportivo wszystko może rozstrzygnąć się przed spotkaniem z Villarreal.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

FC Barcelona czeka na pozwolenie na otwarcie kolejnej trybuny

FC Barcelona kontynuuje modernizację Spotify Camp Nou i szykuje się do kolejnego etapu projektu. Klub chce otworzyć sektor Gol Nord, który ma przybliżyć stadion do pełnej pojemności. Do tego potrzebne jest jednak pozwolenie 1C od Rady Miasta Barcelony.

Według Mundo Deportivo dokument wciąż nie został zatwierdzony. Procedura przeciągała się z powodu kwestii administracyjnych i technicznych. Ostatnie sygnały są jednak optymistyczne. Zgoda może zostać wydana przed domowym meczem z Villarreal zaplanowanym na 28 lutego. Ten termin jest dziś uznawany za najbardziej realny.

Wcześniej Barcelona zagra u siebie z Levante 22 lutego. Wszystko wskazuje jednak na to, że pozwolenie nie zostanie wydane na czas przed tym spotkaniem. W klubie skupiają się więc na dacie meczu z Villarreal jako kluczowym momencie dla otwarcia nowej trybuny.

Czas może okazać się sprzymierzeńcem Blaugrany. Jeśli trybuna Gol Nord zostanie udostępniona kibicom pod koniec lutego, kilka dni później będzie mogła zostać wykorzystana podczas starcia w Pucharze Króla. 3 marca Duma Katalonii rozegra rewanż z Atletico Madryt. To spotkanie z pewnością przyciągnie dużą publiczność, dlatego dodatkowe miejsca są bardzo ważne.

Opóźnienie wynikało z nieporozumienia dotyczącego wyjść ewakuacyjnych. Technicy Rady Miasta oczekiwali możliwości otwarcia dodatkowych drzwi w razie potrzeby. Sprawa miała już jednak zostać wyjaśniona prze obie strony. Teraz procedura ponownie ruszyła do przodu.

