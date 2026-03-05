Barcelona czeka na Lewandowskiego. Powrót bliżej niż się wydawało

Robert Lewandowski jest coraz bliżej powrotu do gry w Barcelonie po ostatniej kontuzji. Według dziennikarza Carlosa Monforta ze „Sportu” napastnik ma być gotowy na sobotni mecz w La Liga.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski szybko wraca do pełnej dyspozycji

Robert Lewandowski doznał urazu twarzy podczas meczu Barcelony z Villarrealem. Badania wykazały złamanie kości w okolicy oczodołu. Kontuzja od razu wykluczyła napastnika z kolejnego spotkania drużyny.

Początkowo pojawiały się obawy że przerwa potrwa znacznie dłużej. Rehabilitacja przebiega jednak szybciej niż przewidywano. W ostatnich dniach piłkarz rozpoczął lekkie treningi na boisku jako część procesu powrotu do formy.

Na początku tygodnia Polak trenował indywidualnie aby przyzwyczaić się do maski ochronnej. Ma ona zabezpieczać miejsce urazu podczas gry. Kolejnym krokiem jest powrót do pełnych zajęć z drużyną.

W klubie rośnie optymizm że Lewandowski będzie dostępny na mecz z Athletic Club w Bilbao. Sztab szkoleniowy uważnie obserwuje jego stan zdrowia. Jeśli postępy się utrzymają napastnik może pojawić się na boisku choćby na krótki czas.

Mecz z Athletic został zaplanowany na najbliższą sobotę, 7 marca. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00. Blaugrana jest obecnie liderem La Liga z przewagą czterech oczek nad Realem Madryt, który z kolei swój ligowy mecz rozegra już w piątek.

Zobacz również: Raków wykonał zadanie. Znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski