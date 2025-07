Barcelona chce więcej od sponsora! Żąda gigantycznej podwyżki

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona chce nawet 120 milionów euro za sezon od Spotify

FC Barcelona analizuje swoją pozycję na rynku i dochodzi do wniosku, że obecny kontrakt ze Spotify nie odzwierciedla komercyjnej wartości klubu. Umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale już teraz rozpoczęto rozmowy w sprawie nowych warunków. W grę wchodzą setki milionów euro.

Obecnie Spotify płaci Barcelonie około 65 milionów euro za sezon za prawa do koszulki męskiej i żeńskiej drużyny oraz stroje treningowe. Dodatkowe bonusy podnoszą tę kwotę do blisko 70 milionów euro. Do tego dochodzi 5 milionów rocznie za prawa do nazwy Camp Nou w czasie trwającej renowacji.

Po zakończeniu prac, od 2026 do 2034 roku, opłata ma wzrosnąć do 20 milionów euro rocznie. Spotify może także przedłużyć obecną umowę na koszulki do 2030 roku, jeśli zwiększy roczną stawkę do 70 milionów. Firma planuje dodać kolejną klauzulę przedłużenia do 2034 roku z kolejną podwyżką do 80 milionów.

FC Barcelona nie akceptuje jednak takiego scenariusza. Kierując się analizami rynkowymi, działacze uważają, że już w 2025 roku wartość samej koszulki sięga około 120 milionów euro za sezon. Rekordowe wyniki sprzedaży i ogromna obecność w mediach społecznościowych tylko wzmacniają ich stanowisko.

Zdaniem klubu, sytuacja w 2025 roku jest nieporównywalna z tą z 2022 roku. Młody i efektowny skład, globalne zasięgi oraz silne związki z przemysłem muzycznym sprawiają, że Barcelona stała się jeszcze atrakcyjniejszym partnerem marketingowym. Jeśli Spotify nie zdecyduje się na znaczne zwiększenie kwot, Barca jest gotowa rozpocząć rozmowy z innymi potencjalnymi sponsorami.

