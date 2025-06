Barcelona chce grać na Camp Nou. Prosi o zgodę na konkretny mecz

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Spotify Camp Nou

Barcelona czeka na decyzję

Kiedy Barcelona wróci na Camp Nou? Remont legendarnego obiektu mocno przeciągnął się w czasie – pierwotnie Blaugrana miała wrócić na swój stadium w listopadzie ubiegłego roku, jednak najnowsze prognozy sugerują, że uda jej się to we wrześniu. Pierwszy mecz ma zostać rozegrany w weekend 20-21 września i przypadnie na 5. kolejkę La Liga.

Jednak Duma Katalonii ma w planach nieco wcześniejszy powrót. Włodarze FCB liczą na to, że drużyna mistrzów Hiszpanii pojawi się na murawie Camp Nou już 10 sierpnia. To właśnie tego dnia zostanie rozegrany mecz o Puchar Gampera. Wszystko wskazuje na to, że rywalem ekipy Hansiego Flicka w tym spotkaniu będzie Como.

Barcelona musi uzyskać zgodę miasta na grę na stadionie, który w momencie wspomnianego wyżej starcia nie będzie jeszcze oficjalnie ukończony. W pierwszej połowie sierpnia pojemność Camp Nou ma wynosić zaledwie 35 tysięcy, natomiast docelowo na trybunach będzie mogło zasiąść 105 tysięcy fanów.