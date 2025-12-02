Barcelona – Atletico Madryt: składy na wielki hit La Liga!

19:46, 2. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Barcelona mierzy się dzisiaj z zespołem Atletico Madryt w hitowym starciu ligi hiszpańskiej. Trenerzy obu drużyn odkryli już karty na tę fascynująco zapowiadającą się rywalizację.

Hansi Flick
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Składy na mecz Barcelona – Atletico Madryt

Barcelona w tym sezonie ma swoje problemy, ale dotyczą one szczególnie rozgrywek Ligi Mistrzów. W lidze hiszpańskiej Duma Katalonii jest bowiem liderem i ma przewagę jednego punktu nad drugim Realem Madryt. W dzisiejszym pojedynku z Atletico Madryt będzie chciała więc tę różnicę powiększyć, choć zadanie nie będzie łatwe, bowiem piłkarze Diego Simeone również są bardzo mocni w tej kampanii.

Niemniej trudno spodziewać się czegoś innego, niż zwycięstwo Barcelony, bowiem przed własną publicznością to wręcz obowiązek dla piłkarzy Hansiego Flicka. Szczególnie, że w do dyspozycji trenera są najważniejsi gracze, którzy znaleźli się także w podstawowym składzie na tę rywalizację. Z perspektywy kibiców w naszym kraju bardzo ważne jest to, że na ławce rezerwowych znalazł się Wojciech Szczęsny, a w pierwszym składzie jest miejsca dla Roberta Lewandowskiego. Oto więc oficjalne składy na mecz Barcelona – Atletico Madryt:

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Pedri, Garcia, Olmo – Yamal, Raphinha – Lewandowski.

Atletico: Oblak – Molina, Gimenez, Lenglet, Hancko – Giuliano, Barrios, Cardoso, Gonzalez – Baena, Alvarez.

