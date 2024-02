Barca chce De Zerbiego. Trener przerwał milczenie

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Prezydent FC Barcelony Joan Laporta rozważa także inne kandydatury, a media już wcześniej donosiły, że jego numerem jeden do zastąpienia Xaviego ma być właśnie Roberto De Zerbi. Menedżer Brighton and Howe Albion ma w kontrakcie klauzulę odejścia w wysokości 10 milionów euro.

Sam szkoleniowiec odniósł się do spekulacji, mówiąc: – Kiedy słyszę, że interesują się mną duże kluby, jest to dla mnie zaszczyt. Jestem dumny, ale każdego dnia skupiam się na aktualnej pracy.

De Zerbi nie mówi jednak „nie” przenosinom do innego zespołu. – Chciałbym w swojej karierze rywalizować o zwycięstwo w Premier League, Serie A, Bundeslidze, La Liga i Lidze Mistrzów. Nie jest jednak powiedziane, kiedy trzeba zdecydować się na dany krok i zmienić otoczenie – dodał.

Włoch przyznał przy okazji, że pewnego dnia na pewno chciałby trafić do topowego klubu Serie A. Trudno jednak powiedzieć, kiedy to nastąpi. – Kocham mój kraj, kocham Włochy, kocham włoską piłkę nożną. Na pewno jednym z moich celów jest powrót i praca w tym kraju, ale nie wiem, kiedy przyjdzie na to czasu – skwitował.

