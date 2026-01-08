Atletico Madryt - Real Madryt: składy na mecz w Superpucharze Hiszpanii. W czwartek wieczorem odbędzie się drugi półfinał w walce o krajowe trofeum. Zwycięzca zagra z FC Barceloną w finale. Sprawdź składy na mecz Atletico - Real.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Giuliano Simeone i Vinicius Junior

Atletico – Real: składy na mecz

Superpuchar Hiszpanii rozpoczął się w środę (7 stycznia) od meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao. Katalończycy zmiażdżyli Basków, wygrywając aż (5:0). Tym samym zapewnili sobie awans do finału, w którym będą bronić tytułu wywalczonego w 2025 roku. Ich rywalem w decydującym spotkaniu będzie Atletico Madryt lub Real Madryt. Drugie półfinałowe starcie odbędzie się w czwartek 8 stycznia o 20:00.

Minimalnie większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów ma Real Madryt. Xabi Alonso doskonale zdaje sobie sprawę, jaka stawka wiążę się z występem w Superpucharze Hiszpanii. W przypadku niepowodzenia może nie dotrwać do końca sezonu.

Na mecz z Atletico nie zdecydował się na większe rotacje w wyjściowym składzie. Nie zagra oczywiście Kylian Mbappe, którego na „dziewiątce” zastąpi Gonzalo Garcia. Ostatnio wywiązał się z roli zastępcy Francuza fantastycznie, zdobywając hat-tricka. Ponadto od pierwszych minut zagra również Rodrygo. Fede Valverde ponownie wystąpi w roli prawego obrońcy.

Najmocniejszy możliwy skład wystawił również Diego Simeone. Od pierwszych minut na boisku zobaczymy m.in. Juliano Alvareza, Giuliano Simeone, Koke, Marcosa Llorente czy Jana Oblaka.

Oficjalne składy na mecz Atletico – Real:

Atletico: Oblak – Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill – Gallagher, Koke, Baena – Giuliano, Sorloth, Alvarez

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras – Tchouameni, Camavinga, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vinicius