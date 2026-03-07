FC Barcelona w sobotni wieczór mierzyła się na wyjeździe z Athleticiem Bilbao. Mecz ułożył się po myśli Dumy Katalonii, która jednak musiała się mocno namęczyć, aby zdobyć trzy punkty. Spotkanie zakończyło się rezultatem 1:0.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona lepsza od Athleticu Bilbao

W sobotni wieczór zobaczyliśmy w akcji FC Barcelonę. Tego dnia podopieczni Hansiego Flicka mierzyli się na wyjeździe z Athleticiem Bilbao w ramach 27. kolejki rozgrywek La Liga. Mistrzowie Hiszpanii mieli jasny plan na ten mecz – zdobyć trzy punkty i utrzymać przewagę w tabeli nad Realem Madryt. Zadanie było jednak niezwykle trudne, ponieważ zespół prowadzony przez Ernesto Valverde jest nieprzyjemnym rywalem dla silniejszych zespołów.

Rywalizacja w pierwszej odsłonie nie powaliła na kolana. FC Barcelona dominowała w statystykach posiadania piłki, ale akcji bramkowych było jak na lekarstwo. Fani też mogli spodziewać się lepszej połowy, ale zobaczyli dość przeciętne widowisko. Drużyny schodziły na przerwę ze sporym niedosytem, ponieważ rezultat na tablicy wyników wskazywał 0:0.

W drugich 45. minutach zarówno FC Barcelona jak i Athletic Bilbao zmienili swoje nastawienie. Oglądaliśmy więcej ofensywnych akcji, a w 68. minucie zobaczyliśmy wreszcie trafienie. Na listę strzelców wpisał się Lamine Yamal, któremu asystował Pedri.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄𝐄𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋! ⚽🥐



Czasem na opisanie boiskowych wyczynów tego zawodnika brakuje słów – ta bramka to jeden z tych momentów! 🔝😍



Trzeba to po prostu zobaczyć! ⤵️ #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/FS4SRjfLEE — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 7, 2026

Athletic Bilbao robił wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji. Tego dnia FC Barcelona jednak było dobrze dysponowana również bez piłki przy nodze. Duma Katalonii dowiozła do końca jednobramkowe prowadzenie i tym samym dopisali do swojego dorobku trzy punktu. Przewaga nad Realem Madryt w tabeli została tym samym utrzymana.

FC Barcelona już we wtorek zmierzy się w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United. Athletic Bilbao natomiast swój najbliższy mecz rozegra w sobotę. A ich przeciwnikiem będzie Girona.

Athletic Bilbao – FC Barcelona 0:1

Yamal (68′)