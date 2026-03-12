Real Madryt - Elche to spotkanie 28. kolejki La Liga. Do sobotniej rywalizacji na Santiago Bernabeu Królewscy przystąpią w zmienionym składzie. Alvaro Arbeloa dokona pięciu zmian.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa (Real Madryt - Manchester City)

Real z Elche bez pięciu podstawowych zawodników

To efekt zbliżającego się rewanżowego pojedynku z Manchesterem City. Wprawdzie Real Madryt na własnym stadionie rozbił Obywateli aż 3:0, jednak drugi mecz może mieć zdecydowanie inny przebieg. Dlatego Alvaro Arbeloa chce wystawić możliwie najsilniejszą jedenastkę.

Trener Los Blancos szykuje przynajmniej pięć zmian na sobotnie starcie z Elche w La Liga. W podstawowym składzie zabraknie takich piłkarzy, jak Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde i Thibaut Courtois.

Kto zastąpi wspomnianych zawodników? Marca przekonuje, że od pierwszych minut zagrają Andrij Łunin, Dani Carvajal, Fran García, Gonzalo Garcia i Manuel Ángel.

Dla Realu potyczka z Elche ma istotne znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo kraju. Po 27 kolejkach Królewscy tracą cztery punkty do liderującej Barcelony.