Arbeloa poznał decyzję Realu Madryt w sprawie przyszłości. Piłkarze byli jednogłośni

ALvaro Arbeloa coraz lepiej radzi sobie w roli trenera Realu Madryt. Zauważyli to także sami zawodnicy. Marca informuje, że drużyna stoi murem za szkoleniowcem. Każdy piłkarz chce, żeby został w klubie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Piłkarze Realu Madryt wydali wyrok ws. Arbeloi! Chcą, żeby został

Real Madryt dość niespodziewanie zmienił trenera na początku 2026 roku. Po porażce w Superpucharze Hiszpanii doszło do małego trzęsienia ziemi w klubie. Xabi Alonso stracił pracę, a jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Początek nie napawał optymizmem, ale im dłużej pracował z pierwszą drużynę, tym osiągał coraz lepsze wyniki. Hiszpańska prasa przekonuje, że postrzeganie 43-latka uległo zmianie.

Dziennik Marca poinformował, że piłkarze Realu Madryt zdecydowali, czy chcą współpracować dalej z Arbeloą. Drużyna była jednogłośna i opowiedziała się za tym, żeby Hiszpan pozostał na stanowisku w przyszłym sezonie. Uważają go za odważnego lidera ze świetnymi pomysłami. Dużo pomaga także fakt, że jest blisko ze wszystkimi zawodnikami, czego nie można było powiedzieć o poprzedniku.

Źródło zdradza, że zawodnicy doceniają bezpośredni kontakt z trenerem. W nawiązaniu relacji z piłkarzami pomógł jeden drobny szczegół. Arbeloa do swojego biura kazał przynieść sofę, aby wygodnie spędzić czas z każdym z graczy, lepiej go poznać i szczerze porozmawiać. Był to jeden z czynników, który miał pomóc w nawiązaniu bliskich relacji. Zespół czuje się przy nim swobodnie i komfortowo. Duże znaczenie ma także postawa szkoleniowca na konferencjach, gdzie zawsze staje w obronie zawodników.

Dotychczasowy bilans Arbeloi w Realu Madryt to 17 spotkań, 13 zwycięstw i 4 porażki.