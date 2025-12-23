Araujo zdecydował ws. powrotu do Barcelony!

Ronald Araujo jakiś czas temu poprosił FC Barcelonę o urlop. Powodem takiej decyzji był fakt, że zmaga się z problemami natury psychicznej. Jak ujawniło Mundo Deportivo obrońca 29 grudnia ma wrócić do treningów z resztą zespołu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona odzyska Araujo – 29 grudnia wróci do treningów

Ronald Araujo po raz ostatni pojawił się na boisku pod koniec listopada, gdy Barcelona mierzyła się z Chelsea w Lidze Mistrzów. Katalończycy przegrali aż (0:3), a Urugwajczyk w 44. minucie został wyrzucony do szatni za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Niedługo potem w mediach pojawiła się informacja, że obrońca postanowił chwilowo zawiesić karierę, prosząc klub o urlop.

Araujo podjął taką decyzję nie tylko ze względu na problemy fizyczne, ale przede wszystkim z powodu problemów natury psychicznej. Piłkarz bardzo przeżył krytykę, jaka dotknęła go w ostatnich miesiącach, a mecz z Chelsea tylko to pogorszył.

Medialne doniesienia sugerowały nawet, że Araujo zakończy karierę lub opuści Barcelonę. Okazuje się jednak, że 26-latek nie rozważa takiego scenariusza. Z informacji Mundo Deportivo jasno wynika, że Urugwajczyk planuje wrócić do Katalonii. 29 grudnia ma wziąć udział w pierwszym treningu z resztą zespołu. Podopieczni Hansiego Flicka wznowią rozgrywki w La Liga 3 stycznia meczem z Espanyolem.

Powrót stopera to bardzo dobra wiadomość dla Flicka, który ma braki kadrowe na pozycji obrońcy. Przed zbliżającym się Superpucharem Hiszpanii oraz napiętym terminarzem Araujo będzie dodatkową opcją do rotacji składem.

W Barcelonie gra od 2018 roku, ale początkowo był zawodnikiem drużyny rezerw. Łącznie w klubie wystąpił w 190 meczach.